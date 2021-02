Os comerciantes dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, através da Associação Comercial e Empresarial de Brasiléia e Epitaciolândia – ACEBRA, conseguiram se reunir com os prefeitos e assessores, para uma reunião onde foi exposto os problemas causados pelo Decreto que determina o fechamento parcial ou, total de alguns comércios no Acre.

A decisão não agradou os comerciantes e diante de um possível colapso financeiro e desemprego na região de fronteira, buscam debater soluções para que possam trabalhar mesmo no período de bandeira vermelha. “Estamos a mercê de ver colegas irem à falência. Os impostos irão chegar, a luz será cortada, o desemprego vai aumentar e sem o auxílio por parte do Governo Federal, a violência poderá aumentar”, destacou um dos comerciantes.

Tanto a prefeita Fernanda Hassem (Brasiléia) e Sérgio Lopes (Epitaciolândia), se mostraram flexíveis aos problemas diante do Decreto publicado pelo Governo do Acre. Um documento com propostas foi apresentado aos gestores que estarão levando ao jurídico de cada Município e da possível legalidade, uma vez que o Decreto Estadual especifica medidas de combate ao COVID-19, em virtude da faixa vermelha em toda Regional do Alto Acre.

Os gestores poderão se reunir com os comerciantes nas próximas horas após analisar as propostas com suas respectivas assessorias. Um documento também estaria sendo elaborado para ser entregue ao governador Gladson Cameli.

Mais informações a qualquer momento.

