Uma comissão organizada por comerciantes dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, estão se organizando para esta semana, ter uma audiência com os gestores e outras autoridades, para tratar do tema que vem gerando muita reclamação por parte dos mesmos.

A demanda principal desse encontro, seria o Decreto a ser seguido pelos gestores sob determinação do Ministério Público, determinando o fechamento daqueles que não são considerados essenciais, como loja de roupas, sapatos, restaurantes, entre outros, além da restrição de horário após as 22 horas.

Diante do possível colapso na área comercial, muitos justificam que não tem como sustentar suas famílias e manter funcionários caso fechem suas portas novamente. Poucos demonstram tomar atitudes radicais, como não acatar o Decreto do Governo, nº 6.206 de 22 de junho de 2020, ratificado pelas prefeituras do Alto Acre a cerca de uma semana atrás.

Segundo a presidente da Associação Comercial de Brasiléia e Epitaciolândia – Acebra, Inês Tiziana; “Estamos fazendo essa movimentação, buscando alternativas do não fechamento total do comércio com o governo estadual e municipal, para que se sensibilizem com toda essa situação (…), sabemos de nossas responsabilidades e que nós como seres humanos somos os disseminadores desse vírus, não adianta colocar culpa no gestor, MP, etc. (…), mas, que eles venham criar alternativas, pois, com o comércio fechado, não sabemos como vão querer receber os impostos que temos que pagar…”, disse

Destaca que as determinações devem ser seguidas, mas, que devem olhar para os bancos, casas lotéricas, entrou outros comércios, afim de evitar aglomerações. “Se for para fechar alguns, que fechem todos. São tantas filas para o Auxílio Emergencial entre outros e agora querem fechar parte do comércio”, destacou.

Foi avisado que os gestores de Brasiléia e Epitaciolândia teriam aceito os convites para participarem do encontro. O local deverá ser a quadra esportiva do Centro Cultural Sebastião Dantas por ser amplo, afim de evitar aglomeração nesta quinta-feira, dia 4. O horário ainda não definido.

Uma comissão estará se reunindo nesta terça-feira, dia 2, para que seja elaborado documentos e propostas que serão apresentados aos gestores e caso se faça presente, representante do Ministério Público do Acre.

O senador da república, Marcio Bittar (MDB), aderiu a uma campanha contra o fechamento total do comércio nas redes sociais.

