Após 17 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-socorro de Rio Branco, a assistente social Raquel Moraes Lima, de 37 anos, morreu na madrugada de domingo (12), vítima de Covid-19. Servidora pública do estado, Raquel recebeu homenagens nas redes sociais e a família, ainda abalada, lamentou a perda.

Raquel estava internada desde o dia 25 de junho e a família chegou a fazer uma campanha para conseguir comprar um medicamento para ajudar no tratamento dela, mas ela acabou não resistindo.

“Era muito animada, cheia de vida. Ela tinha muitos amigos, a gente fez a cota para comprar o remédio para ela [e recebeu o apoio deles], era caro e se ela tivesse tomado antes de ser entubada talvez tivesse salvado a vida dela”, lamentou a irmã de Raquel, Isabel Moraes.

Raquel era servidora de carreira do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE-AC) há 11 anos. Nesse período, atuou como assistente social como membro da equipe técnica, coordenadora técnica em várias unidades da Capital, e foi diretora do Centro Socioeducativo Santa Juliana.

Em nota, o presidente do ISE, Rogério Oliveira, lamentou a morte da servidora e afirmou que ela era dedicada ao trabalho e admirada pelos colegas.

“Considerada por todos como uma excelente servidora e que amava atuar na Socioeducação. Ela acreditava piamente na transformação do ser humano através dessa ferramenta”, disse.

A família, abalada, disse que ainda não pensou como vai ser a vida a partir de agora, a única certeza é de que vão cuidar dos três filhos que ela deixou.

“Ainda não pensamos muito nisso [como vai ser daqui pra frente]. A Raquel era assistente social, servidora efetiva do ISE, ela tem três filhos e daqui pra frente vamos cuidar dos filhos dela”, contou a irmã, Isabel Moraes.

O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde aponta que o estado tem 16.080 casos confirmados do novo coronavírus e 419 mortes.

Proteção

Raquel foi internada no dia 25 de junho, segundo informações da família, e morreu na madrugada deste domingo. Eles fizeram exame particular que testou positivo para Covid-19. A reportagem não conseguiu confirmar com a Secretaria de Saúde (Sesacre) se o óbito de Raquel vai sair no boletim deste domingo, mas a família informou que na certidão de óbito consta a doença como causa da morte da servidora pública.

A família acredita que falta atendimento adequado para as vítimas da doença no estado.

“As pessoas que adoecem hoje dessa doença, têm que pedir proteção de Deus porque o estado não está preparado. As pessoas não entendem que é importante ficar em casa. O estado tem que estar mais preparado para tratar as pessoas com Covid-19”, lamentou.

A irmã disse que Raquel fazia parte do grupo de risco por ser obesa, e após ser diagnosticada com a doença adquiriu uma bactéria no pulmão o que complicou o quadro e ela não resistiu.

O enterro da jovem aconteceu no início da tarde de domingo.

Veja nota do ISE na íntegra:

O Instituto Socioeducativo do Acre – ISE manifesta profundo pesar pelo falecimento da Servidora Raquel Moraes Lima, 37 anos, que estava internada na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco há 15 dias, em decorrência da Covid-19, vindo a óbito na madrugada deste domingo. A Assistente Social, Raquel Moraes deixa três filhos.

Em obediência ao Protocolo da Organização Mundial de Saúde – OMS, não haverá velório e o sepultamento ocorrerá no cemitério Morada da Paz, também obedecendo às regras da OMS. As 12h haverá o momento de oração e despedida na frente do Hospital Pronto Socorro e em seguida cortejo até o cemitério Morada da Paz, localizado no Bairro Calafate.

O Instituto Socioeducativo do Acre e servidores se solidarizam aos familiares e rogam a Deus o conforto necessário a todos que estão sofrendo nesse momento de dor.

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá;” (João 11:25).