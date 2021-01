Por Raimari Cardoso

Com 7.534 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Assis Brasil, localizado a 342 quilômetros de Rio Branco pela BR-317, chegou a 898 casos confirmados de Covid-19 e voltou a ter a maior incidência da doença em todo o Acre.

A indesejada posição chegou a ser ocupada por alguns dias por Xapuri, que apresentou uma grande elevação de novos casos a partir do começo de janeiro. Porém, os dados das últimas semanas trouxeram Assis Brasil de volta ao posto que ocupou durante a maior parte do tempo desde o início da pandemia.

A incidência da Covid-19 no Acre é de 5.359,2 casos por 100 mil habitantes. Assis Brasil e Xapuri apresentam as taxas de 11.919,3 e 11.390,1/100.000 habitantes, respectivamente. Simplificando, os dois municípios possuem mais de 1 caso confirmado do novo coronavírus para cada 10 habitantes.

Com 475 novos casos de infecção por coronavírus registrados nas últimas 24 horas, o Acre chegou ao número de 47.936 infectados. O número oficial de mortes por Covid-19 é 861 em todo o estado, de acordo com o Boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) desta sexta-feira, 29.

