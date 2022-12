Argentina deve ter força total para final da Copa contra França

E a França mantém de pé a defesa do título e segue em busca do tricampeonato do Mundo. Nesta quarta-feira, o selecionado francês encarou Marrocos, grande surpresa do torneio, e, de forma eficiente, segurou a pressão africana e venceu por 2 a 0. Theo Hernández e Kolo Muani fizeram os gols da partida.

Com a vitória, a equipe de Didier Deschamps vai lutar pelo tri com a embalada Argentina, que se garantiu na decisão após despachar a Croácia por 3 a 0.

A grande decisão acontece no próximo domingo, no Lusail, em Doha. Do outro lado, apesar da derrota, o Mundial ainda não acabou para os marroquinos. No próximo sábado, os Leões de Atlas decidem o terceiro lugar contra os croatas.

Gol cedo dá vantagem à França

A França sequer deu tempo para Marrocos organizar seu sistema defensivo. Logo aos cinco minutos, Griezmann recebeu com espaço pela direita e colocou na área. Mbappé tentou girar batendo e viu a bola se oferecer para Theo Hernández, que tocou na saída de Bono: 1 a 0.

Na frente do placar, o selecionado comandado por Didier Deschamps teve ainda mais tranquilidade para impor seu jogo. Dono do meio campo, o time francês chegou a flertar com o segundo gol. Aos 18, Giroud ganhou de Saiss na velocidade, invadiu a área e soltou uma bomba na trave.

Pouco tempo depois, após boa recuperação pela esquerda, Tchouaméni arrancou e enfiou linda bola para Mbappé. O camisa 10 tirou do goleiro, mas a defesa marroquina apareceu na hora “h” para fazer o corte. Na sequência, Giroud recebeu na área e, de primeira, mandou pela linha de fundo, tirando tinta da trave. Incrível!

Na reta final, porém, o cenário do confronto mudou. Sem espaço para progredir por baixo, Marrocos começou a apostar na bola aérea e quase arrancou o empate. Na melhor chance criada, aos 45, Ziyech cobrou escanteio pela direita, a bola ficou viva e El Yamiq emendou uma bicicleta, obrigando Lloris a fazer uma grande defesa. A bola ainda tocou na trave no lance…

Marrocos não se entrega, mas sofre com eficiência francesa

No segundo tempo, a seleção de Marrocos mostrou sua força e, de forma imponente, “esmagou” a França, que, sem conseguir encaixar a velocidade de Mbappé, se viu acuada.

Com muita intensidade, principalmente através das descidas de Hakimi e Ziyech pela direita, o time africano aplicou uma grande blitz e voltou a amadurecer o empate. Entre trocas de passe envolventes e entradas na área, os marroquinos não conseguiram o principal: eficiência nas finalizações.

Sem aproveitar seu melhor momento no jogo, Marrocos perdeu intensidade e viu os franceses cresceram após as alterações de Deschamps. A estrela do treinador, inclusive, foi determinante para o resultado final.

Aos 32, Muani, que havia acabado de entrar, se projetou na área em um dos únicos momentos da França no ataque na etapa complementar e decidiu a semifinal. O atacante do Eintracht Frankfurt aproveitou sobra, após finalização de Mbappé, e, com o gol vazio, completou para o fundo das redes.

