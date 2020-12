Da redação, com Eldson Júnior

Os moradores do município de Brasileia estavam sem água durante a véspera e do natal nesta sexta-feira, 25, devido uma pane na bomba de abastecimento do Departamento de Água e Saneamento (DEPASA).

Segundo a gerência do órgão no município, o problema se deu após a retirada de balseiros, galhos e entulhos que estavam emperrados na bomba. Após os trabalhos o equipamento ligou normalmente, porém não puxou a água para abastecer os reservatórios de distribuição para os moradores.

Após intenso trabalho da equipe, a administração do órgão informou por meio de nota nas redes sociais que os trabalhos estariam normalizados ainda nesta sexta-feira e a redistribuição seria de forma gradativa nos bairros de cidade.

Confira a nota na íntegra:

COMUMICADO DEPASA

Informamos a população de Brasiléia que, o probelma na Bomba de Captação foi solucionado.

Estamos recuperando os reservatórios para liberar água hoje 25.12.2020 a partir das 16h30min. de forma gradativa, a começar pelos bairros Marcos Galvão e 3 Botequins.

Alberto Castro que é abastecido por um outro sistema de bombeamento será abastecido ainda hoje, mas sem horário definido por enquanto.

Att,

Gerência Depasa de Brasiléia

