O helicóptero Harpia 04, comandado pela equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas, CIOPAER, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP), realizou nesta quinta-feira, 12, a remoção de Rita Gregório de Melo, de 95 anos, a Madrinha Rita, líder religiosa da comunidade Céu do Mapiá

A idosa sofreu uma fratura óssea depois de cair no banheiro e precisou ser resgatada via aérea para uma unidade de saúde em Rio Branco.

O Céu do Mapiá está localizado na área da cidade amazonense de Pauini, distante 50 minutos de voo da capital do Acre. Acompanhada por uma equipe do Samu, Madrinha Rita aterrissou no aeroporto da capital acreana, onde embarcou em uma ambulância e foi levada para iniciar o tratamento.

