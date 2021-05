Após denúncia anônima, Polícia Civil prende dois por homicídio em Plácido de Castro

Os suspeitos, um com 19 anos e um menor, confessaram o crime e detalharam como tudo ocorreu

Ao final da tarde da última quarta-feira, 26, a Polícia Civil no município de Plácido de Castro prendeu dois suspeitos do homicídio da jovem A. F. M. L., 29 anos , moradora de Plácido de Castro.

Às 11:00 do dia de ontem a equipe de investigação recebeu uma denúncia anônima de que uma moça havia sumido e vista pela última vez indo em direção ao aterro sanitário da cidade acompanhada de dois homens.

Imediatamente os agentes se dirigiram até o local e iniciaram as buscas afim de averiguar a veracidade da denúncia.

O corpo da moça foi encontrado com vários golpes feitos, aparentemente, com arma branca.

Após a confirmação do crime de homicídio, os agentes empreenderam diligências em busca dos possíveis suspeitos de acordo com informações colhidas no local.

A noite os investigadores, sob supervisão do Delegado Dione Lucas, realizaram a captura e prisão em flagrante delito dos suspeitos ao receber a informação de que planejavam se evadir da cidade.

Dois suspeitos foram levados à delegacia em posse das armas do crime com duas mochilas com roupas, provavelmente para fugir.

Os suspeitos, um com 19 anos e um menor, confessaram o crime e detalharam como tudo ocorreu.

Diante dos fatos acusado maior de idade foi recolhido ao presídio e o menor foi colocado à disposição da justiça.