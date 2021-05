Após briga, mulher põe fogo em roupas do marido e incêndio destrói quarteirão em Sena Madureira

O proprietário do quarteirão, Nego do Evangelhista, disse ao jornalista Sorriso Show que o prejuízo chega a mais de R$ 100 mil

Uma briga de casal resultou em uma tragédia na noite desta quarta-feira (27), no bairro da Vitória, em Sena Madureira.

Todo um quarteirão de madeira, com 4 apartamentos, foi incendiado depois que uma mulher de nome não revelado brigou com o marido e resolveu queimar as roupas do parceiro. O fogo tomou conta não só do seu espaço, mas deixou até sem roupas os demais inquilinos.

A reportagem do site Yaco News foi até o local mostrar a situação. Os moradores perderam todos os seus pertences.

De acordo com informações, o casal estaria sob efeito de álcool. Os dois foram levados à delegacia, após o ocorrido.

