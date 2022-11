Após 2 anos de redução, número de mortes por dengue cresce no Brasil

Prefeita Fernanda Hassem recebeu a boa noticia da Parlamentar em seu gabinete.

A Prefeita Fernanda Hassem, juntamente com os vereadores Jorge da Laura, Elenilson Cruz e secretários municipais, recebeu na manhã de quinta-feira, 17, a Deputada Federal Vanda Milani.

A Parlamentar anunciou a alocação de quase 40 milhões de novas Emendas de Bancada e Especiais, destinadas à infraestrutura rural e urbana e Atenção Básica de Saúde no município de Brasiléia.

Com o investimento, Vanda Milani torna-se campeã de recursos para o município, que contemplará a zona urbana e rural.

A Prefeita Fernanda Hassem recebeu o anúncio dos novos recursos, acompanhada dos vereadores Elenilson Cruz, Jorge da Laura e da equipe de Secretários municipais.

Vanda Milani já tinha destinado mais de 30 milhões de reais através de Emendas, que contemplarão o municipio com obras que vão desde a ampliação da Escola Conci Alves de Melo, localizada no quilômetro 26, até a construção de parte da Orla do Rio Acre, no centro da cidade.

A Prefeita Fernanda Hassem agradeceu a parceria com o município. ” Desde a primeira vez que fui ao gabinete da Deputada Vanda, em Brasília, ela já se colocou à disposição de Brasiléia e, desde então, tem contribuído muito com o município, alocando recursos para cá. E com o coração cheio de alegria estamos agradecendo por mais uma vez ela contemplar nosso municipio com Emendas que totalizam 38 milhões. Nosso sentimento é de gratidão”, Disse a Prefeita.

De acordo com a Deputada Vanda Milani, com as Emendas alocadas, a intenção é contemplar o município com reforma e manutenção de ramais, instalação de iluminação pública em LED, ampliação e reforma em Unidades Básicas de Saúde e melhor estrutura no Programa de Atenção Básica em saúde.

“Sou muito grata ao povo de Brasiléia, agradeço a votação expressiva que recebi aqui. Como parlamentar eu cumpri meu papel com os municípios acreanos. Tenho certeza que as Emendas alocadas para cá, irão ajudar a Prefeita Fernanda Hassem a continuar os projetos importantes de desenvolvimento, tanto na cidade como na zona rural”, afirmou Vanda Milani.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários