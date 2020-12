Por Raimari Cardoso

O atual pároco de São Sebastião, em Xapuri, o padre Francisco das Chagas Monteiro dos Santos, 68 anos, ou simplesmente Padre Chagas, como é carinhosamente tratado pelos paroquianos, é um dos mais longevos da história recente da cidade, onde sua permanência por 15 anos é incomum – a Diocese de Rio Branco costuma fazer rodízio de sacerdotes a cada dois anos.

Mas a hora de o homem simples, ex-seringueiro da região do Purus, alfabetizado já adulto e ordenado aos 40 anos de idade, prestar seus serviços em outra comunidade chegou. Ele já foi informado pelo bispo Dom Joaquim que será transferido para outro município acreano. Chagas ficará em Xapuri até o fim de janeiro de 2021, quando dará lugar ao padre Antônio Menezes.

Antes, porém, de deixar Xapuri, o pároco terá uma última missão. Conduzirá a certamente mais atípica festa do padroeiro da cidade nos seus 118 anos de história. Com a pandemia, não será realizada a grande procissão anual, que costuma reunir no município, anualmente, no dia 20 de janeiro, mais de 20 mil visitantes, entre turistas e devotos de São Sebastião.

No entanto, o padre Francisco das Chagas não deixará São Sebastião para trás. Ele irá para a cidade vizinha de Epitaciolândia, que também tem o santo como padroeiro. Discreto, ele não quis falar a respeito de sua partida, mas concordou que estabeleceu um forte laço o santo protetor da cidade. “É sim, São Sebastião me segurou de verdade”, disse com um sorriso.

A verdade é que a história construída por Padre Chagas em Xapuri, faz com que a notícia de sua transferência deixe de ser um mero ato administrativo da Diocese, para quem a rotatividade dos sacerdotes é uma medida necessária. Em uma década e meia, o religioso fincou raízes na paróquia – o que não é um objetivo da igreja – com sua maneira ímpar de ser.

Homem de grande simplicidade, mas de muita sabedoria e posições firmes no comando da paróquia local, Francisco das Chagas se tornou uma das figuras mais carismáticas e respeitadas de Xapuri, além de dono de uma forte presença na vida das comunidades mais necessitadas do município em está desde o ano de 2005 e onde deixará um extenso registro de bons serviços prestados.

