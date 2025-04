Após 11 horas, cirurgia de Bolsonaro é concluída com sucesso, diz Michelle

Donald Trump está entrando em mais uma semana instável de guerras comerciais, enfrentando a necessidade de amenizar o conflito que iniciou com a China antes que cause danos profundos à economia americana.

O presidente chinês, Xi Jinping, rejeitou a pressão dos EUA para ligar Trump e buscar um “acordo”, após os Estados Unidos terem imposto tarifas de 145% sobre a superpotência, desencadeando um confronto direto há muito temido.

Apesar da incerteza, Trump está dando um show de satisfação com os conflitos que iniciou, e foi aplaudido de pé ao durante um evento do UFC na Flórida, na noite de sábado (12).

O presidente americano, que se autodenomina um lutador político por excelência, disse a repórteres que sua recepção foi “um tanto lendária” e mostrou que “estamos fazendo um bom trabalho”.

Mas o conflito do presidente com a China é um confronto real com riscos muito maiores. O impasse é tão sério que as economias dos EUA e da China estão intrinsecamente interligadas.

Os EUA dependem da China para eletrônicos de consumo; minerais de terras raras usados ​​na fabricação de veículos elétricos e para aplicações militares e robótica; produtos farmacêuticos usados ​​em medicamentos que salvam vidas; e itens básicos da vida diária, incluindo roupas e calçados.

As exportações americanas de produtos como soja e sorgo para a China são vitais para a os agricultores americanos, mas as tarifas impostas por ambos os lados são tão proibitivas que o comércio pode efetivamente parar.

Ambos os lados podem sofrer terrivelmente em uma guerra comercial generalizada, e os consumidores americanos podem ser afetados pela escassez e pela alta dos preços.

Alguns especialistas acreditam que a China, devido ao seu sistema autoritário de governo, estaria disposta a impor mais sofrimento à sua população para evitar perder o que poderia ser uma batalha decisiva com os EUA.

A capacidade de Trump de jogar a longo prazo foi questionada quando ele suspendeu as tarifas recíprocas sobre dezenas de países na semana passada por 90 dias, após as liquidações do mercado de títulos começarem a sugerir uma crise financeira em desenvolvimento.

Essa redução deve ter sido observada atentamente em Pequim. E, ao tentar aliviar uma situação delicada, Trump exacerbou outra — atacando a China com suas tarifas de 145%, em um aparente esforço para salvar a reputação.

À medida que o caos se agrava, a Casa Branca adicionou mais confusão na noite de sexta-feira (11), isentando as importações de smartphones e computadores fabricados na China da alíquota máxima, em um reconhecimento de que impostos altíssimos sobre esses itens poderiam prejudicar a indústria de tecnologia e os consumidores americanos.

No domingo (13), o governo insistiu que tais produtos ainda estariam sujeitos a novas tarifas em um nível mais baixo nas próximas semanas, levantando novas questões sobre suas posturas aparentemente não planejadas e precipitadas, que têm assustado repetidamente os mercados.

“Não houve nenhuma ‘exceção’ tarifária anunciada na sexta-feira. Esses produtos estão sujeitos às tarifas de 20% para o fentanil existentes e estão apenas migrando para um ‘grupo’ tarifário diferente. As notícias falsas sabem disso, mas se recusam a noticiar”, acrescentou.

Confusão na mensagem do governo

Como já fez diversas vezes, o governo insiste que suas ações repentinas e mensagens inconsistentes façam parte do plano desde o início

“Este é apenas mais um ótimo exemplo de como o presidente Trump tinha um plano detalhado desde o início, que está sendo executado exatamente como instruído”, disse o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, no programa “Sunday Morning Futures”, da Fox News.

Ele explicou que o governo pensa que tais itens são vitais para a segurança nacional dos EUA e, portanto, exigem um tratamento diferenciado para a “relocalização” das fábricas que os produzem.

O governo insiste que sua estratégia está funcionando, argumentando que dezenas de países incluídos nas tarifas recíprocas, agora suspensas, se apressaram em oferecer acordos surpreendentes a Trump para escapar da pressão americana.

A Casa Branca agora aplica lógica semelhante à China, apostando que o poder da economia americana forçará Xi a oferecer concessões em relação a queixas de longa data, que incluem preocupações com acesso a mercados, roubo de propriedade intelectual e um vasto desequilíbrio comercial que Trump insiste ser prova de que Pequim está se aproveitando de Washington.

“É quase um sistema de dois mundos. Há um processo em relação à China, que é muito, muito incipiente… e depois o processo para todos os outros”, disse Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, a Jake Tapper, da CNN, no programa “State of the Union”, no domingo.

“Então, o processo para todos os outros é organizado, está claro. As pessoas estão chegando com ótimas ofertas”, concluiu.

A abordagem de Trump é arriscada e pode não levar em conta as complexidades da relação EUA-China e a dinâmica política em Pequim.

Isso porque a tentativa de Xi de transformar seu país em uma grande potência dominante se baseia na ideia de que os EUA e outras potências ocidentais historicamente adotaram políticas de estilo colonial para suprimir a influência chinesa e privá-la de seu lugar de direito no mundo.

Isso torna quase impossível que Xi seja visto como alguém que cede ao que a China considera uma intimidação americana.

Ainda assim, o governo desconsiderou os alertas de que a China pode prejudicar os EUA tanto quanto Washington. “Eles estão brincando com um par de dois”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na semana passada na CNBC.

Ele argumentou que, como os EUA exportam apenas um quinto do valor total dos bens que Pequim envia aos EUA, sua economia se sairia pior em uma guerra comercial retaliatória.

Esse raciocínio e a confiança de Trump de que sua típica postura temerária e o aumento de apostas a níveis intoleráveis, que ele aprimorou como magnata do mercado imobiliário em Nova York, serão testados nos próximos dias.

Se Trump conseguir reformular a relação comercial dos EUA com a China, ele reivindicará uma conquista significativa em uma nova era de relações entre Washington e Pequim.

Durante anos, presidentes de ambos os partidos argumentaram que, ao liberalizar a economia anteriormente controlada pela China, os EUA poderiam introduzir seu rival no sistema comercial global baseado em regras e promover reformas políticas dentro do país.

Esse cálculo começou a mudar no final do governo Obama, e o governo nacionalista de Xi acirrou o confronto econômico e geopolítico entre os dois lados.

Trump “tem a bola na mão”

Trump argumentou, com alguma justificativa, que a expansão do comércio com a China construiu uma superpotência inimiga que os líderes americanos de ambos os partidos agora consideram a principal ameaça à segurança nacional e ao poder global dos EUA.

Ao mesmo tempo, roupas baratas e bens de consumo como iPhones melhoraram a situação material de milhões de americanos, mesmo com a globalização esvaziando os centros industriais dos EUA e deixando um rastro de deterioração social.

Apesar do aumento das tensões e do nervosismo que se avizinham nos mercados de ações esta semana, os assessores de Trump defenderam a abordagem do presidente, que corre o risco de levar à recessão uma economia que já estava em pleno funcionamento quando ele assumiu o cargo há menos de três meses.

“Isso está se desenrolando exatamente como pensávamos em um cenário dominante”, disse o assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, no programa “Meet the Press”, da NBC.

“Temos 90 acordos em 90 dias, possivelmente pendentes aqui”, acrescentou.

Esse tipo de taxa de sucesso na negociação de acordos comerciais, que normalmente levam anos para serem fechados, seria notável, um dos motivos pelos quais muitos analistas não levam ao pé da letra a arrogância do governo sobre ofertas de países estrangeiros.

Permanece a possibilidade de que países como Japão, Índia e Coreia do Sul, bem como a União Europeia, ofereçam a Trump concessões extravagantes que ele possa reivindicar como uma grande vitória, sem que elas alterem fundamentalmente as relações comerciais bilaterais.

Isso significaria que uma das principais justificativas de Trump para a guerra tarifária, a reformulação da indústria americana, não seria alcançada.

Vitórias cosméticas para Trump também não justificariam os trilhões de dólares que suas ações eliminaram dos mercados de ações globais e as perdas que ele infligiu às contas de aposentadoria de milhões de americanos.

Há sinais crescentes de que a gestão econômica caótica do presidente está deprimindo sua posição política de uma forma que será particularmente sensível para os legisladores republicanos no ano que antecede as eleições de meio de mandato.

Uma nova pesquisa da CBS realizada no domingo mostrou que os índices de aprovação do presidente em relação à sua gestão da economia e da inflação caíram.

Cerca de 44% dos entrevistados aprovam e 56% desaprovam seu desempenho na economia, enquanto apenas 40% aprovam e 60% desaprovam sua gestão da inflação. E 75% esperam, pelo menos, picos de preços a curto prazo devido às tarifas, enquanto 48% esperam aumentos a longo prazo.

Esses são números instáveis, considerando que o impacto real das tarifas ainda não foi sentido pelos consumidores em termos de aumento de preços.

E a aposta de Trump é particularmente arriscada, visto que sua promessa de reduzir os custos de alimentação e moradia esteve no centro de sua vitória sobre a vice-presidente democrata Kamala Harris em novembro passado.

Apesar dos tempos tensos, um dos maiores apoiadores de Trump no Gabinete, o Secretário de Comércio Howard Lutnick, continua bombástico.

“Donald Trump tem a bola. Eu quero que ele a tenha. Ele é a pessoa certa para isso”, disse Lutnick no programa “This Week” da ABC News.

No entanto, a postura de Trump como um mestre negociador, que tem sido mais central para o apelo político do presidente do que qualquer outra coisa, nunca enfrentou um teste tão difícil.

Fonte: CNN

