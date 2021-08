Ao fazer ‘corrida’ no Acre, motorista cai em blitz e descobre que transportava trio de criminosos e encomenda perigosa

Dois criminosos foram presos e um menor apreendido de 16 anos foi apreendido, ambos acusados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, na noite de sexta-feira (13), no km 8 da Estrada do Mutum, na zona rural de Rio Branco.

Policiais militares do 3° Batalhão estavam fazendo uma blitz na estrada quando avistaram um carro Onix de cor vinho com quatro pessoas em fundada suspeita. Foi feita a abordagem e durante a vistoria pessoal foi encontrado em posse de um dos criminosos uma escopeta calibre 16 e uma caixa com 50 munições calibre 22.

Segundo o condutor do veículo, que trabalha há quase 30 anos como limpador de piscina, ele tinha ido comprar frutas próximo a sua casa, quando um conhecido perguntou se o motorista queria ganhar R$ 50 para deixar ele e mais duas pessoas próximo à associação dos mototaxistas, no ramal do Mutum.

Ainda segundo a polícia, o trio já é suspeito de vários outros roubos na região.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois criminosos e de apreensão ao menor, que foram encaminhados juntamente com o proprietário do carro à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.

O dono do veículo foi interrogado pelo delegado e em seguida foi liberado.

