Antônio Pedro destaca cerimônia de entrega de maquinário pesado para Operação Ramais 2021

Durante a sessão remota na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Antônio Pedro (DEM) falou da sua participação na cerimônia de assinatura e entrega de maquinário pesado e caminhões adquiridos pelo Governo do Estado do Acre por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e da Bancada Federal do Acre. O evento aconteceu na última segunda-feira (28) na Arena da Floresta.

O democrata agradeceu ao governador Gladson Cameli (Progressistas) e aos senadores e deputados federais pela assinatura da ordem de entrega de 90 máquinas pesadas que irão compor a operação Ramais do Acre 2021.

Antônio Pedro frisou ainda, que o maquinário será destinado ao trabalho de recuperação de ramais, serviços em ruas e pontes nos 22 municípios do Acre e que a ação, além de melhorar a trafegabilidade nos ramais, vai garantir o abastecimento, o escoamento e propiciar o aumento da produção rural.

“Muito obrigado, governador, pelo esforço que tem feito para fortalecer o nosso setor rural. Agradeço também aos deputados federais e senadores que ajudaram com suas emendas de bancadas”, agradeceu o deputado.

Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Revisão: Suzame Freitas