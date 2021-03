Enquanto Gemil conta com a simpatia de todos por assumir temporariamente, André tem contra ele a antipatia dos amigos que Josa da Farmácia (Podemos) conquistou. E não foram poucos.

Notícias da Hora - Coluna da Angélica 28 Março 2021

Sai a farmácia

Não será apenas a posse de André da Droga Vale (Republicanos) que movimentará a Assembleia Legislativa nos próximos dias. O ex-secretário de Saúde de Tião Viana (PT), Gemil Júnior (PDT), deve assumir por 4 meses o mandato de Luís Tchê (PDT) que se licencia para tratamento de saúde. Gemil, assim como André comporão a base de sustentação do governador Gladson Cameli, apesar ambos terem sido ligados à de Tião Viana. Mas as semelhanças param por aí. Enquanto Gemil conta com a simpatia de todos por assumir temporariamente, André tem contra ele a antipatia dos amigos que Josa da Farmácia (Podemos) conquistou. E não foram poucos.

…entra a drogaria

Para que a posse de André da Droga Vale se efetive poderá ser necessário um recálculo dos votos, mas de acordo com quem entende de Lei Eleitoral, mesmo assim ele será beneficiado. Assumirá no olho do furacão, com todo mundo olhando com lente de aumento para confirmar ou não o tal acordo ou “consórcio do mal”. Caso André tenha que se afastar do mandato mesmo que seja por apenas um mês, estará caracterizado, afirmam nos bastidores. Por outro lado, Gemil contempla a ala evangélica da Igreja Batista do Bosque.

No leme

Em meio às mudanças e tempestades naturais dos dois últimos anos de governo, quando o desgaste se apresenta, o líder do governo, deputado Pedro Longo (PV), segura o leme com firmeza enquanto dorme com um olho aberto e outro fechado para se antecipar a possíveis rebeliões. Entre conversas individuais e soluções pontuais, vai resolvendo as questões, sem descuidar do todo. Sabe que a calmaria pode antecipar a tempestade e como disse William Shedd, um dos maiores sistematizadores da teologia calvinista: “O navio está seguro quando está no porto. Mas não é para isso que se fazem navios”.

Sem motivo

Se tem um governador que não pode reclamar de auxílio do governo federal durante a pandemia, é Gladson Cameli. O repasse federal girou em torno de R$ 6,8 bilhões. Além disso, a suspensão do pagamento da dívida com a União economizou outros R$ 920 milhões. O problema é quase religioso- a quem muito é dado, muito será cobrado. E as cobranças começaram. A bandeira do rompimento definitivo desfraldada neste sábado (27), não deixa dúvidas para isso. O vice-governador Major Rocha passou definitivamente para a oposição e não é um adversário fácil.

Recomposição

De acordo com furo de reportagem de Luciano Tavares, colega aqui do Notícias da Hora, o governador se reuniu com presidentes de 8 partidos numa tentativa de recompor sua base política, depois de ter espatifado a aliança que o levou ao governo. Dos 8 partidos presentes, apenas dois possuem representantes. O que pode levar ao descontentamento maior na base. Os partidos nanicos não vão apoiar o governador pelos belos olhos dele. Gladson terá que dar espaço aos novos sem diminuir o dos antigos. Máquinas de calcular vão pifar. A vantagem desses acordos, só Gladson sabe. Aguardemos.

Com chances

A respeito da notinha da coluna anterior em que foi dito que uma ala do PT quer Jorge Viana governador, leitor pontua que: “Quanto mais o tempo passa, mais as qualidades do JV aparecem e mais os defeitos são relevados”. Não há dúvida que se o ex-governador passasse a dizer o que faria para enfrentar os desafios que se apresentam, o nome dele cresceria a ponto de ameaçar pretensões postas. Afinal, são os erros e as lacunas de um governo que alimentam a ascensão do sucessor.

…com ressalvas

Análise que me chega aponta que Jorge Viana é bem vindo para governar o estado. Aprendeu política no ventre da mãe e os métodos da UDN, PSD, PTB e Arena no berço. É acusado de maquiar e não realizar mudanças estruturantes. Usar a máquina e os empregos para criar dependência. Quem quiser crescer tem que virar sócio, etc. Detalhes que descreveriam qualquer governador. É só mudar o nome e repetir a frase. Com a vantagem pró- Jorge que a maquiagem é bem feita. Com ou sem ranço, Jorge é um fortíssimo adversário e estremece as estruturas de muitos.

Descarrego

O prefeito Tião Bocalom (PP), precisa de um banho de descarrego com urgência e manter a boca fechada. Nunca na história política do Acre se viu um político que mal assumiu ser tratado com tamanha virulência. A impressão que dá é que há uma orquestração coordenada. Alguém dá o start e todo mundo corre em cima. É preciso concordar, entretanto, que o Velho Boca colabora para isso com suas declarações polêmicas e atitudes estranhas. Essa decisão de suspender a vacinação por causa das medidas restritivas o entregou de bandeja para os leões. Mesmo com tudo isso, a prefeitura de Rio Branco é uma das capitais que está mais adiantada em relação à vacinação contra a covid. Em São Paulo, a vacinação para idosos de 68 anos começará em 5 de abril; Porto Alegre vacinou neste sábado (27), os idosos de 70 anos e Belo Horizonte pretende vacinar de 71 a 69 anos a partir de segunda-feira (29). Em Rio Branco neste domingo (28) serão vacinados os com 66 anos.

Incomunicável

Amigos do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), preocupados porque há dias ele não se comunica com ninguém foram buscar informações junto à esposa dele, Perpétua Almeida (PCdoB). Em tempos de pandemia sempre que alguém se recolhe o temor toma conta. Perpétua tranquilizou a todos- Edvaldo está numa comunidade localizada às margens do Rio Moa, onde foi levar socorro com o Gabinete Solidário.

Triste realidade

É triste a situação de abandono do porto de Cruzeiro do Sul, constatada pelo deputado Luiz Gonzaga (PSDB): as rampas para descarregar mercadorias não existem mais; parte do armazém está sem telhado; a casa-abrigo dos vigias despencou barranco abaixo: “o porto é uma necessidade. Os insumos chegam de Manaus e não tem onde descarregar. O Vale do Juruá fica refém da estrada que encarece tudo pelo frete”. Gonzaga vai apresentar uma indicação para recuperação urgente do porto de Cruzeiro do Sul e afirma que a falta de estrutura está afetando a exportação de farinha para outros estados e municípios porque os produtores pagam R$1,20 a mais por saca, para embarcar no porto de Guajará-Amazonas.

Xuxa

A apresentadora Xuxa Meneghel disse que deveriam usar os presos para testar vacinas e medicamentos. A história já mostrou esse tipo de prática quando Josef Mengele, o médico alemão fez testes em seres humanos em campos de concentração nazistas durante a segunda guerra mundial. Xuxa, é uma vegana, que defende animais e florestas. Nada demais. Adolf Hitler era vegetariano mas não considerava judeus, ciganos e homossexuais humanos. Na Inglaterra crescem os movimentos ecofascistas, veganos que pregam a esterilização em massa para diminuir a população mundial e salvar o planeta. Respeitam fauna e flora mas não o direito à dignidade de todos os seres humanos. O pensamento tortuoso está por toda a parte.

…e os animais

Claro que os animais são fofos e inteligentes. Exemplo disso é um cão de rua que foi preso por tentar por diversas vezes roubar um unicórnio de pelúcia de uma loja em Kenansville, Estados Unidos. O cão foi liberado sem registro de boletim de ocorrência e ganhou o unicórnio de presente do policial. No Brasil, no mesmo dia, uma empresária criou um plano de saúde para animais de estimação. Coisas da nossa nem tão nobre vida.

Bom dia, deputada Mara Rocha. Que anda mais calada que curió de muda. Isso lembra a cisma do nosso eterno patrão, Roberto Moura que dizia- “meu medo não é quando vocês reagem, é quando ficam quietos porque estão armando uma bomba”. Será?

