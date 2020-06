“O resto é blá-blá-blá de gente que vive em dimensões paralelas!”, finalizou a representante do MPAC

SAIMO MARTINS

A promotora do Ministério Público Estadual (MPE), Alessandra Marques usou suas redes sociais para falar da reabertura das atividades econômicas e da presença do novo coronavírus no Acre. Para ela, são dois temas ‘inevitáveis’.

_________________

“A reabertura das atividades econômicas é tão inevitável quanto é certo o fato de que o vírus estará entre nós por muito tempo”, declarou.

_________________

Marques sugeriu à população o que deve ser feito em meio a dois temas complexos, tanto para quem precisa estar no espaço público, quanto para quem não precisa. “Então, o que fazer? Primeiro, cuidar da gente. Quem não precisa estar no espaço público não deve nele estar. Quem precisa estar no espaço público para trabalhar, deve fazê-lo sob rígidas normas sanitárias”, enfatizou.

“O resto é blá-blá-blá de gente que vive em dimensões paralelas!”, finalizou.

Comentários