O deputado federal Alan Rick, vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil/Israel, na Câmara dos Deputados e amigo pessoal do embaixador Yossi Shelley, conseguiu em junho, a doação de 5 mil itens para o combate à Covid 19 no Acre. São máscaras, equipamentos de proteção facial e álcool gel doados pela embaixada de Israel no Brasil ao governo do Estado.

Na tarde desta quarta-feira, 15, Alan Rick e o governador Gladson Cameli foram recebidos pelo embaixador Yossi Shelley na residência oficial da embaixada em Brasília. Fizeram parte da comitiva acreana o deputado federal Manuel Marcos, o deputado estadual Fagner Calegário e o Chefe da Representação do Acre em Brasília Ricardo França.

Gladson e Alan Rick agradeceram pessoalmente o apoio de Israel ao Estado do Acre, quando do início da pandemia do coronavírus.

Israel destinou um lote de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s para serem usados pelos profissionais da saúde e segurança, no trato com os pacientes do covid 19.

Cameli ressaltou o valor do gesto de Israel, preocupado com a saúde do povo acreano, bem como de outros lugares do mundo. “Não é o valor material que se destaca nesses momentos de dor e necessidade do ser humano, e sim o gesto de estender a mão para auxiliar, naquilo que está ao seu alcance. Agradeço o apoio do deputado Alan Rick, amigo do embaixador e do Estado de Israel que foi o autor do pedido de ajuda – salientou o governador”.

Ao final do encontro informal, o embaixador Yossi Shelley convidou Gladson Cameli para uma visita a Israel, para conhecer o país e suas inovações tecnológicas, desde a área da saúde até de segurança pública agricultura, que podem interessar ao governo do Acre desenvolver em possíveis parcerias com Israel.

Gladson e Alan Rick também convidaram o embaixador para visitar o Acre para receber o agradecimento do povo acreano e o abraço da comunidade judaica e das igrejas cristãs que apoiam Israel.

A agenda está sendo elaborada pelo Governo do Acre e Gabinete do Deputado Alan Rick.

