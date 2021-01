O menor teria jogado algo em direção ao muro do terreno, sacou uma arma e apontou para um PM, que reagiu e atirou nele.

A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, mas o adolescente morreu antes de receber ajuda médica.

“Ele estava com um revólver e o policial atirou. Não sei se foi um ou dois tiros. Uma pessoa foi presa por tráfico de drogas e levada para a delegacia. A arma do agente foi levada pela perícia, o procedimento é ficar à disposição para exames. Estamos na Corregedoria da PM para relatar tudo”, explicou o major da PM-AC e superior do dia, Kleison Albuquerque.