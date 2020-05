A cada dia as prefeituras e o governo impõem novas determinações para tentar frear a disseminação do coronavírus no Acre.

No Diário Oficial desta terça-feira, 5, a prefeitura de Acrelândia publica decreto que proíbe terminantemente a locomoção de pessoas dos municípios vizinhos, especialmente Plácido de Castro/AC e Extrema/RO, a fim de realizarem saques de benefícios do auxílio emergencial do Governo Federal na lotérica do município.

O decreto, assinado pelo Ederaldo Caetano, diz que a Secretaria de Saúde deve divulgar a determinação em carros de som para que os moradores dos municípios vizinhos não gastem tempo e dinheiro indo até o município.

Para que a determinação seja cumprida, o decreto determina que o proprietário ou responsável legal deve exigir a comprovação de residência no município, com documentos como contas telefônicas ou de água/luz, a fim de possibilitar o recebimento de eventuais pagamentos e deve realizar o controle eletrônico ou por meio de distribuição mecânica de senhas, a fim de evitar aglomerações nas filas, restringir o quantitativo de atendimentos diários, e possibilitar a eventual circulação das pessoas.

Os taxistas e demais profissionais que realizarem o transporte coletivo de tais pessoas para o município de Acrelândia estarão sujeitas a penalidades, inclusive com a aplicação de multas.

