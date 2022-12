Acre tem reajuste de 14,13% na conta de luz a partir desta terça (13)

Um adolescente de 15 anos foi ferido com um tiro no peito na tarde desta terça-feira, 13, dentro de um apartamento situado na rua Quinze de Novembro, no bairro Belo Jardim I, na região do segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o adolescente estava no seu apartamento, quando dois homens não identificados pularam a janela e um deles em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na tentativa de matar a vítima, que foi atingido com um tiro nas costas. Mesmo ferido, o adolescente ainda conseguiu correr e se trancar no banheiro. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

A Polícia acredita que o caso pode estar relacionado a guerra entre facções. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários