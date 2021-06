Acre tem quase 2,5 mil pessoas procuradas pela Justiça, revela CNJ

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que o Acre tem 2.679 mandados de prisão em aberto. Destes 2.428 são considerados procurados e 251 foragidos do sistema prisional.

O número mostra a necessidade de se fortalecer a Polícia Civil ainda mais, principalmente no tocante ao grupo de capturas e cumprimento de mandados.

Das 8.530 pessoas detidas no Acre, sob custódia do Estado, 3.295 são presos provisórios, ou seja sem condenação definitiva. O número assusta e alerta para necessidade de um mutirão por parte do Judiciário para acelerar a análise desses custodiados.

Outros 1.491 reeducandos cumprem pena em regime de execução provisória. Ou seja, quando a decisão ainda cabe recurso em outras instâncias do Judiciário.

Apenas 3.730 cumprem condenação definitiva nos presídios do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

Seis pessoas, até o momento, estão presas em delegacias do Estado aguardando transferência ou audiência de custódia.