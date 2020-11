Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 256 novos casos de contaminação pelo coronavírus no estado, nesta quarta-feira, 4. Assim, o número de infectados subiu de 30.962 para 31.218 nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 83.347 notificações de contaminação pela doença, sendo que 52.093 casos foram descartados. Atualmente 36 exames de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 29.061 pessoas já receberam alta médica da doença. Atualmente 96 pacientes seguem hospitalizados. Mais 1 óbito foi notificado nesta quarta-feira, 4, sendo do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 696 em todo o estado. R.C.P., de 62 anos, deu entrada no dia 20 de outubro no Hospital Regional do Juruá, e veio a óbito na última segunda-feira, 2. A mulher residia em Mâncio Lima.

