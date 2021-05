Acre tem a quarta botija de gás mais cara do país, diz ANP

A capital acreana figura entre as cinco capitais com o valor mais alto do gás liquefeito de petróleo, ficando em quarto lugar durante o final de abril e começo de maio.

assessoria

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou na última semana a média no valor do gás liquefeito de petróleo (GLP) em todos os estados, e o Acre apareceu em quarto lugar.

Com uma média em R$ 93,92 durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021, o estado ficou atrás apenas do Mato Grosso, com R$ 96,96, em primeiro lugar; Amapá, com R$ 95,94, em segundo; e Roraima, com R$ 95,41, em terceiro.

A média discriminada por estado referente aos meses de março e abril ainda não foi divulgada pela ANP, mas, em todo o país, de 25 de abril a 1° de maio, a botija de 13 kg custou em média R$ 85,49.

Rio Branco

Uma pesquisa feita em 23 estabelecimentos de Rio Branco indicou que a botija de gás de 13 kg é comercializada por até R$ 107 na cidade entre 25 de abril e 1º de maio.

Com isso, a capital acreana figura entre as cinco capitais com o valor mais alto do gás liquefeito de petróleo, ficando em quarto lugar durante o final de abril e começo de maio. Confira a média e quais foram as cidades mais caras:

Cuiabá: R$ 103,21

Amapá: R$ 102,56

Boa Vista: R$ 102,16

Rio Branco: R$ 102,11

Porto Velho: R$ 98,07

Segundo a pesquisa da ANP, a botija de gás de 13 kg mais barata encontrada em Rio Branco custava, na época, R$ 98 e a mais cara R$ 107.

Comentários