Acre recebeu mais de 27 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), recebeu do Ministério da Saúde (MS) nesta sexta-feira, 20, um novo lote de vacinas contra a Covid-19, com 27.400 doses no total, 15.700 doses da Coronavac e 11.700 doses da Pfizer.

Após a chegada dos imunizantes, o governo do Estado se torna responsável pela distribuição imediata aos 22 municípios, que executam o cronograma de vacinação. A logística de entrega desenvolve-se com o auxílio das demais instituições, como a Segurança Pública, para que os imunizantes cheguem de forma célere e segura às localidades mais isoladas.

Este é o 41º lote de vacinas contra a Covid-19 enviadas ao Acre com destinação tanto para primeira, quanto para segunda dose. Ao todo, o Acre já recebeu 792.430 mil doses dos imunizantes utilizados pelo Ministério da Saúde e que fazem parte do Plano Nacional de Imunização.

“É um lote grande, destinado ao público em geral e que logo estará em todos os municípios do estado para fortalecer a campanha de vacinação contra essa doença”, destaca a chefe do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles.

O governo do Acre, por meio das equipes de imunização do Estado, está desenvolvendo nos municípios a ação intitulada Caravana da Vacinação, que tem como objetivo auxiliar as secretarias municipais de Saúde a atingir maior número de cidadãos. Além disso, a vacina contra a Covid-19 também é aplicada em ações do programa Saúde Itinerante, para que o quanto antes seja alcançada a imunidade de rebanho.