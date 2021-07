Acre recebe mais 3,7 mil doses da vacina AstraZeneca

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), recebeu do Ministério da Saúde (MS) nesta quarta-feira, 30, mais 3.750 doses da vacina AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, contra a Covid-19. O Acre é o único estado que segue à risca o cronograma do MS, cujo controle de armazenamento e distribuição é feito de forma a não faltar o imunizante para a segunda dose.

O processo de entrega aos municípios, que são os responsáveis pelo cronograma de vacinação, dá-se com o auxílio das demais instituições do governo, como a Segurança Pública, para que os imunizantes cheguem de forma célere e segura até as localidades mais isoladas.

Além disso, a Sesacre realizou a ação intitulada Operação Gota, que contou com o apoio de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) e das equipes técnicas do Estado e dos municípios. Ainda, em importante parceria com o Município, foram realizados mutirões de vacinação em Rio Branco, essenciais para acelerar o processo de imunização da população.