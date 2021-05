Acre foi o estado que apresentou maior queda de mortes por covid-19, mais numero volta a subir nas últimas 24 horas

O Acre registrou na segunda-feira (17) a maior queda em mortes por covid-19: -56% segundo o consórcio de veículos da grande imprensa, G1, O Globo, Extra, Folha de São Paulo, Estadão e UOL. A informação foi veiculada no Jornal Nacional.

Goiás, por outro lado, é o único estado que registra alta. O estado apresentou uma evolução de 16% no número de óbitos pelo vírus.

O Departamento de Vigilância em Saúde do Estado informou que seis notificações de óbitos foram registradas nesta segunda-feira, sendo três do sexo feminino e três do sexo masculino, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 suba para 1.620 no Acre.

UTI saltou de 51 para 54 em 24 horas

Embora o Acre esteja em queda no número de novas mortes por covid-19, como aponta o consórcio nacional de veículos de imprensa, o índice de ocupação de leitos comuns e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aumentou nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim de assistência divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), nesta terça-feira (18), a quantidade de internados na UTI saltou de 51 para 54 em 24 horas, com aumento de 5,9%.

Na enfermaria, o aumento foi de 1,9% durante o mesmo período, quando o número de internados com a doença saiu de 130 para 131.

Só houve queda na ocupação de leitos das enfermarias privadas, em torno de 11%.

O deputado e médico Jenilson Leite alertou a população na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (18), sobre o aumento no número de internações e a possibilidade de uma terceira onda da doença que já infectou mais de 80 mil acreanos e ocasionou a morte de outros 1.625.