Acre estreia no Brasileiro de Vôlei Masters no Rio

Em anúncio em rede social, ex-meia admitiu ser aposta, mas disse estar ‘preparado para essa oportunidade e esse prazeroso desafio’

O ex-jogador Alex, que foi treinador do sub-20 do São Paulo e ídolo do Palmeiras, assumiu como técnico do Avaí para a temporada 2023. O próprio ex-jogador fez o anúncio pelo perfil dele no Instagram na noite da última terça-feira (15).

No comunicado, Alex admitiu ser uma aposta ao passar a comandar o grupo profissional da equipe catarinense, mas afirmou estar muito “preparado para essa oportunidade e esse prazeroso desafio”.

O aviso de que vai comandar o Avaí no ano que vem, quando o clube disputará a Série B após o rebaixamento neste ano no Campeonato Brasileiro, Alex fez um paralelo cheio de emoção em que falou sobre o início da carreira nos campos, a passagem pela televisão e o período de “19 meses, morando dentro de um centro de treinamento”, no sub-20 do Tricolor Paulista.

O ex-jogador encerrou o anúncio com o aviso de que vai “procurar aprender o mais breve possível” o sentimento do torcedor do Avaí e prometeu “trabalhar demais para que todos cresçamos juntos”.

