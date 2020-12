Dados da Controladoria-Geral da União apontam o Acre entre os três estados da federação que mais investiram no combate à covid-19, por habitante. Ceará e Espírito Santo são os outros dois.

De acordo com o relatório da CGU, o Acre lidera na aquisição de máscaras cirúrgicas e toucas. É o segundo na compra de álcool gel, álcool líquido, óculos e macacão.

Já o Ceará lidera na compra de respiradores, máscaras N-95 e aventais.

O Espírito Santo foi o primeiro na compra de álcool líquido e óculos. O segundo em respiradores e toucas.

A informação foi destaque na Coluna do jornalista Guilherme Amado, da Revista Época, do último dia 23. “Os três estados têm perfis demográficos bem distintos. Enquanto o Ceará é o oitavo mais populoso do país, o Acre é o 27º, e o Espírito Santo, o 14º”, diz trecho da publicação.

Comentários