O boletim mostra ainda que o estado tem 141 pacientes com alta, considerados curados da doença. Do total que segue em tratamento, 30 estão internados, sendo oito na UTI e 22 nas enfermarias e outros 214 pacientes cumprem o isolamento domiciliar.

Em Xapuri o boletim confirma oito casos, enquanto a prefeitura da cidade fala em nove.

No estado, até esta quinta-feira (29), são 2.831 casos notificados; 1.770 casos descartado; 404 confirmados e 657 seguem em análise. Do 404 casos, 344 são em Rio Branco; 13 em Acrelândia; dois no Bujari; 25 em Plácido de Castro; dois em Porto Acre, três em Senador Guiomard e cinco em Cruzeiro do Sul.