Acre ainda deve vacinar mais de 134 mil com a primeira dose de vacina contra COVID-19

O Acre ainda tem de vacinar 134.610 pessoas de até 18 anos contra a Covid-19. Na população que está sendo vacinada, os acima de 18 anos, faltam alcançar 23% com a 1ª dose (ou dose única).

São 405.969 pessoas do público-alvo que tem de tomar a 2ª dose. Os dados foram encaminhados ao Governo do Acre pelo Ministério da Saúde e divulgados nesta sexta-feira (6) pela Secretaria de Estado da Saúde.

Os dados são considerados positivos pela Sesacre. “Recebemos essa avaliação do Ministério da Saúde, que informa que o Acre é o estado de possui menor pendência no número de primeiras doses aplicadas, comparado aos outros estados, nesse caso, o Acre está em primeiro lugar. No entanto, esse mesmo relatório traz um número consideravelmente alto para complementação de esquema”, explicou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Renata Quiles, em nota publicada pela Agência de Notícias do Acre.

“O Acre está de parabéns pelo melhor aproveitamento de doses recebidas para primeiras doses, mas estamos em estado de alerta para as pessoas que precisam retornar aos serviços e procurar tomar a sua segunda dose da vacina”, destacou Quiles.

Para garantir que a população complete o esquema vacinal, ou seja, tome as duas doses do imunizante contra a Covid-19, o Estado adiantou a segunda dose da vacina Fiocruz/AstraZeneca, e recentemente, da Pfizer, para quem tomou a primeira dose no mês de maio e junho, contabilizando cerca de 60 dias entre as doses.