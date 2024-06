Ação especial no Parque da Cidade conscientiza sobre proteção da pessoa idosa

O Centro Terapêutico Vencendo Gigantes atualmente conta com a gestão administrativa do Bispo Apostólico Paulo Sérgio, que desenvolve uma importante obra de acolhimento de moradores de rua em Porto Velho.

Um projeto cristão pioneiro, no meio da floresta amazônica, e que vem resgatando vidas até então consideradas perdidas pela ilusão do mundo das drogas, esse é o Centro Terapêutico Vencendo Gigantes.

Situado no ramal Transpurus, ao entorno de áreas de floresta fechada na divisa dos estados de Rondônia e Amazonas, o Centro Terapêutico Vencendo Gigantes recebe em sua grande maioria moradores de Porto Velho, mas também já acolheu pessoas de outros estados e de países como Bolívia, Venezuela e Itália.

Gratuito para seus residentes, o projeto se mantém à base de parcerias firmadas com o setor privado e com o Poder Judiciário, além de contar com o apoio da sociedade civil. A sua estrutura remete à um típico sítio amazônico, propiciando a oportunidade de encontros espirituais e mudanças de vida para quem busca o fim de um círculo vicioso de destruição através do álcool e químicas.

Iniciado em um projeto desbravador desempenhado pelos missionários Carlos Augusto e Mauro Sant’ana, no ano de 2011, o Centro Terapêutico Vencendo Gigantes atualmente conta com a gestão administrativa do Bispo Apostólico Paulo Sérgio, que desenvolve uma importante obra de acolhimento de moradores de rua em Porto Velho.

De acordo com o Bispo Paulo Sérgio, esse trabalho de resgate social é uma dádiva que dá oportunidade aos seus colaboradores assistirem vidas sendo transformadas através do apoio espiritual e psicológico.

“Temos o amor de cristo e a fé em Deus de que tudo é possível, inclusive a transformação de vidas que muitos já consideravam perdidas, o Centro de Terapêutico é um local onde as pessoas que buscam acolhimento tem a oportunidade de esclarecerem as suas escolhas e enxergarem o rumo ao qual suas vidas estavam sendo tomadas”, relatou o Bispo Paulo Sérgio.

O apoio espiritual do Centro Terapêutico Vencendo Gigantes conta com o apoio da Igreja Assembleia de Deus Missão de Fé, que através do trabalho do pastor Isaías Queiroz, que recebe os internos em sua congregação localizada no ramal onde funciona o Centro Terapêutico.

“A nossa congregação do ramal Transpurus entende a necessidade de Deus e do Espirito Santo nas pessoas que buscam a mudança de suas vidas, por isso nosso templo fica de portas abetas aos irmãos do Centro Terapêutico, além de estarmos sempre dispostos a ajudarmos dentro de nossas possibilidades”, falou o pastor Isaías Soares.

Logo após o acolhimento, o interno do Centro Terapêutico Vencendo Gigantes passa a exercer atividades de laborterapia, além de cumprir uma grade de atividades terapêuticas e espirituais, como leitura do evangelho, doze passos e metas de mudanças semanais, tudo de acordo com as normas estipuladas pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas – FEBRACT.

“As terapias são o ponto chave do tratamento, porque além de ter um espaço de tranquilidade e acolhimentos, os alunos de nossa comunidade terapêutica podem seguir metodologias já comprovadas em outras tratamentos de sucesso no combate a dependência química”, ressaltou Tainan Castro, membro da diretoria que coordena o Centro Terapêutico Confrontando Gigantes.

Para chegar ao Centro Terapêutico é necessário uma viajem de aproximadamente 40 quilômetros, distância geográfica que aumenta consideravelmente os custos operacionais do projeto.

Sem cobrar nada aos residentes e seus familiares, a diretoria do Centro Terapêutico Confrontando Gigantes sempre está em busca de parcerias e apoio para essa obra tão importante na vida de quem procura ajuda, seus familiares e amigos.

Comida, combustível, roupa, medicação, são alguns dos gastos arcados através dessas parcerias, e caso você tenha interesse em ajudar, buscar internação ou até mesmo fazer uma visita pode entrar em contato através do telefone: (69) 99257-5977.

