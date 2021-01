SECOM

Equipes da prefeitura de Brasiléia, das Secretarias de Obras e Saúde, através da Divisão de Controle das Endemias, está realizando ação conjunta para diminuir os focos do mosquito Aedes aegypti no município.

O objetivo é orientar os moradores a realizar a retirada de entulhos dos quintais, onde o caminhão da Obras passa recolhendo os entulhos assim mantendo a cidade limpa, evitando obstrução de valas e bueiros e diminuindo os criadouros do mosquito da dengue. Equipe da Endemias realiza a visita domiciliar, orientando os moradores a localizarem possíveis criadouros.

O Agente de Endemias Evilázio Soares falou da importância de cada um fazer sua parte. “Estamos passando na casa das pessoas pedindo para retirar os entulhos, orientando sobre os cuidados de cada morador, e junto com a Secretaria de Obras que passa recolhendo. Cada família precisa nos ajudar, o poder público faz sua parte maas o morador também precisa cuidar do seu quintal, para evitar que tenha criadouros do mosquito. Vamos juntos cuidar da nossa cidade”, destacou.

O Secretário de Obras, Lima Andrade, acompanhou de perto os trabalhos de retirada de entulhos no Bairro Alberto Castro e falou da importância dessa ação. “Recebemos a determinação da nossa prefeita Fernanda Hassem, para começar um grande mutirão na nossa cidade, realizando a retirada de entulhos e limpeza, visando diminuir os focos do mosquito transmissor da dengue, estamos com nossos maquinários na rua, que vai se estender aos demais bairros da nossa cidade” finalizou.

