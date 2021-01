SECOM/Brasiléia

A Prefeita Fernanda Hassem recebeu nesta sexta-feira, 29, em seu gabinete, o governador em exercício Major Rocha, o mesmo estava em visitas nos municípios do Alto Acre, vendo os problemas e colocando seu gabinete à disposição para ajudar o município. Tratou das questões de área de fronteira onde o Estado já pediu ajuda do Governo Federal para ajudar nas fronteiras, neste momento delicado relacionado à pandemia do Coronavírus. O governador ainda conversou com a prefeita outras pautas importantes para o município de Brasiléia.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância da visita do Major Rocha, o que mostra que os municípios não estão lutando sozinhos. “Estamos há menos de 30 dias reconduzindo o segundo mandato como prefeita, os desafios são grandes, principalmente em um momento de pandemia em que estamos enfrentando um inimigo invisível, e receber as maiores autoridades do Estado mostra que a parceria continua com o governo do Acre, aproveitamos para apresentar algumas pautas importante para o município, assim como pedimos melhorias no nosso hospital regional, e ao DEPASA, que estamos com muitos problemas no abastecimento de água, onde a prefeitura está disponibilizado os maquinários e trabalhadores para que seja solucionado essa problemática de água e a população volte a ter abastecimento o quanto antes.

Após a reunião o Governador em exercício Major Rocha, a Prefeita Fernanda Hassem, o prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, estiveram visitando o Hospital Regional do Alto Acre, ouvindo a direção e funcionários, que estão trabalhando diariamente no atendimento à população.

O Governador em exercício disse que o objetivo é um trabalho em conjunto. “Viemos na região do Alto Acre. Aqui é uma área de fronteira assim como Assis Brasil, nossa preocupação é que entra pessoas do mundo todo, já pedimos o apoio do Governo Federal para que nos ajude, conversei com a prefeita Fernanda sobre outras pautas. Importantes, o Estado está à disposição de Brasiléia, de Epitaciolândia e de toda a região”, destacou Rocha.

Em seguida foi realizada uma reunião na prefeitura de Epitaciolândia.

Na reunião foi tratado sobre estrutura clínica e a solicitação de Unidades de Tarapia Intensiva (UTI), para atender a demanda do Hospital Regional que atende todo o Alto Acre.

Comentários