Zico retorna ao Acre após mais de 30 anos e destaca papel da educação e do esporte em palestra sobre liderança

Ídolo do futebol relembrou carreira, falou sobre superação de lesões e reforçou a importância da formação além dos campos

O ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, o Zico, esteve no Acre nesta segunda-feira (15), a convite do governo estadual, para ministrar a palestra “O Papel do Líder: Desafios e oportunidades com quem entende de vitória”. A visita marcou seu retorno ao estado após mais de três décadas.

Antes do evento, o ídolo concedeu entrevista à imprensa e destacou o papel da educação em sua trajetória. “Lá em casa, se não estudasse, não jogava bola. Meu pai sempre exigiu que os filhos tivessem formação, caso o futebol não desse certo”, disse.

Zico também relembrou os desafios enfrentados por conta de uma grave lesão no joelho, que o afastou precocemente dos gramados. Ele encerrou sua carreira profissional em 1994 e, em seguida, destacou-se no futebol de areia, onde conquistou duas Copas do Mundo.

Sobre voltar ao Acre, lembrou sua passagem pelo estado na década de 1990, quando atuava como secretário de Esportes da Presidência da República. “Meu objetivo é fomentar o esporte, não apenas o futebol. As mudanças que queremos dependem da gente”, afirmou.

Reconhecido como um dos maiores ídolos do Flamengo e embaixador do clube, Zico recebeu homenagens e foi citado pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, como exemplo de liderança e superação. Ao comentar a eliminação do Brasil na Copa de 1982, respondeu com humildade: “As derrotas também fazem parte de uma carreira vitoriosa”.

Linha do tempo da aposentadoria de Zico:

1983: Transferiu-se para a Udinese, na Itália.

Transferiu-se para a Udinese, na Itália. 1989: Disputou seu último jogo oficial pelo Flamengo.

Disputou seu último jogo oficial pelo Flamengo. 1990: Fez um amistoso de despedida do clube.

Fez um amistoso de despedida do clube. 1994: Aposentou-se do futebol profissional.

Aposentou-se do futebol profissional. 1995: Iniciou carreira no futebol de areia, tornando-se artilheiro e melhor jogador da Copa do Mundo.

Iniciou carreira no futebol de areia, tornando-se artilheiro e melhor jogador da Copa do Mundo. 1996: Conquistou sua segunda Copa do Mundo de Futebol de Areia com a Seleção Brasileira.

