Zelensky chega a Mar-a-Lago para discutir guerra da Ucrânia com Trump

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou neste domingo (28/12) a Mar-a-Lago, clube privado de Trump em Palm Beach, na Flórida, onde se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro ocorrerá no salão principal do complexo, com presença da imprensa, segundo o republicano.

A chegada do líder ucraniano acontece poucas horas depois de Trump afirmar que conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Em publicação na Truth Social, o republicano descreveu a ligação como “boa e muito produtiva”.

O telefonema ocorreu em meio a uma intensificação dos ataques russos com mísseis e drones contra Kiev, o que elevou a pressão internacional por avanços diplomáticos e deu caráter de urgência à reunião com Zelensky.

O enviado especial do Kremlin, Kirill Dmitriev, também classificou a conversa entre Trump e Putin como produtiva.

Histórico de encontros

Esta é a quarta vez que Zelensky se reúne com Trump em busca de garantias de segurança para a Ucrânia. O encontro mais tenso ocorreu em fevereiro, quando os dois protagonizaram um embate no Salão Oval.

Em agosto, os líderes voltaram a se reunir, desta vez com a presença de representantes europeus. Já em outubro, Zelensky esteve em Washington para tentar obter mísseis de cruzeiro Tomahawk, pedido recusado por Trump.

Pauta de Zelensky

Na reunião, o presidente ucraniano pretende apresentar um plano viável para a paz e discutir garantias de segurança e a reconstrução da Ucrânia. Mais cedo, Zelensky afirmou que as decisões sobre o fim do conflito dependem do apoio dos aliados de Kiev.

