Zelensky afirma que vai se encontrar com Trump em Washington
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que vai se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, na próxima segunda-feira (18), após “longa e substancial conversa” com Trump. Ele ainda declarou que planeja se encontrar com líderes europeus para discutir a cúpula do Alasca.
“A Ucrânia reafirma sua disposição de trabalhar com o máximo empenho para alcançar a paz. O presidente Trump informou sobre seu encontro com o líder russo e os principais pontos da discussão. É importante que a força dos Estados Unidos tenha impacto no desenvolvimento da situação”, disse Zelensky em um comunicado neste sábado (16) – o primeiro desde o encontro no Alasca, do qual foi excluído.
“Na segunda-feira, me encontrarei com o presidente Trump em Washington para discutir todos os detalhes sobre o fim da matança e da guerra. Sou grato pelo convite”, acrescentou.
As declarações ocorrem após uma longa conversa com o presidente americano, durante o voo de volta do Alasca. O gabinete de Zelensky confirmou que ele conversou com Trump neste de sábado. Trump pousou na Base Conjunta Andrews, em Maryland, pouco depois das 2h (horário de Brasília), após o encerramento de sua reunião com o presidente russo, Vladimir Putin.
De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, o presidente americano passou grande parte do voo de seis horas ao telefone. Após o telefonema com Zelensky, Trump conversou com a OTAN.
Durante coletiva de imprensa conjunta com Putin, após o encontro de duas horas e meia, Trump prometeu manter conversas telefônicas com Zelensky e autoridades da OTAN. “Claro que ligarei para o nosso presidente Zelensky e lhe contarei sobre a reunião de hoje”, disse.
Encontro trilateral
O presidente ucraniano ainda afirmou apoiar a proposta do presidente americano, Donald Trump, para uma reunião trilateral entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos.
“A Ucrânia enfatiza que questões-chave podem ser discutidas no nível de líderes, e um formato trilateral é adequado para isso”, disse. “É importante que os europeus estejam envolvidos em todas as etapas para garantir garantias de segurança confiáveis, juntamente com os Estados Unidos”, acrescentou.
“Também discutimos sinais positivos do lado americano em relação à participação na garantia da segurança da Ucrânia”, destacou. “Continuamos a coordenar nossas posições com todos os parceiros. Agradeço a todos que estão ajudando.”
Oposição cogita priorizar PEC das prerrogativas por maior apoio do Centrão
A oposição na Câmara dos Deputados cogita priorizar o andamento da chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) das prerrogativas parlamentares por considerar a possibilidade de maior apoio do Centrão à matéria.
Essa proposta passaria a exigir o aval do Congresso para abertura de ações penais contra parlamentares e limitaria prisões a casos de flagrante ou crimes inafiançáveis, por exemplo.
A prioridade dos deputados bolsonaristas, porém, segue sendo o fim do foro privilegiado e a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e aos envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado.
Até o momento, a oposição não conseguiu apoio suficiente na Câmara a nenhuma das três pautas para avançar com os assuntos. A próxima reunião de líderes da Casa está prevista para terça-feira (19).
Os bolsonaristas farão nova tentativa de emplacar o pacote no encontro.
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já sinalizou que não dará prioridade a essa pauta da oposição ao longo do segundo semestre. Nos bastidores, porém, há líderes que afirmam que ele seguirá com os assuntos se houver maioria para tanto.
Oposicionistas chegaram a reclamar que o acordo estabelecido para a desocupação do plenário da Câmara na semana passada envolvia o avanço das propostas. Contudo, Motta não esteve diretamente envolvido nas negociações. Portanto, nega ter assumido qualquer compromisso.
Quem participou das conversas com a oposição foi Arthur Lira (PP-AL), antecessor de Motta e padrinho político dele na presidência da Casa.
Neste retorno aos trabalhos após o fim do recesso, no início do mês, não andaram nem a pauta bolsonarista nem a pauta governista – como a ampliação da isenção do Imposto de Renda.
Fonte: CNN
Nesta semana, STF julga infidelidade partidária e imunidade parlamentar
O Supremo Tribunal Federal (STF) julga, entre 15 e 22 de agosto, uma série de casos de repercussão nacional no plenário virtual. A pauta reúne temas de Direito Constitucional, Eleitoral, Administrativo e Previdenciário.
Entre os processos está o Recurso Extraordinário (RE) 632.115/CE, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, que trata da responsabilidade civil objetiva do Estado por atos praticados por parlamentares no exercício do mandato e protegidos por imunidade. O caso foi reconhecido como de repercussão geral no Tema 950.
Outro julgamento previsto é o RE 656.558, de relatória do ministro Dias Toffoli, que discute o alcance das sanções previstas no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal para condenados por improbidade administrativa. O tema é objeto da repercussão geral nº 309 e envolve a interpretação das penalidades de suspensão de direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento ao erário.
Também está na pauta a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.574/DF, relatada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que questiona regras sobre perda de mandato por infidelidade partidária e as hipóteses de justa causa para desfiliação.
Pauta virtual do STF desta semana inclui casos de repercussão geral.
Na ADI 7.145/MG, também relatada pelo ministro Barroso, o Supremo examina norma estadual que trata da ampliação de reajuste de servidores estaduais. O julgamento vai definir se a medida respeita as limitações constitucionais sobre aumento de despesa com pessoal.
O plenário virtual analisa ainda a ADI 7.649/MA, relatada pelo ministro Edson Fachin, que discute dispositivos sobre a indicação de líderes partidários e a formação de blocos parlamentares nas Casas Legislativas.
No campo previdenciário, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.236 MC-Ref/DF, relatada pelo ministro Dias Toffoli, trata da restituição de valores descontados indevidamente em benefícios de aposentados e pensionistas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Por fim, a Corte examina a ADPF 1.233 MC-Ref/PA, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, que questiona a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial eleitoral em casos de condenação que resulte em inelegibilidade.
As decisões tomadas no plenário virtual são publicadas no sistema eletrônico do STF e têm o mesmo efeito jurídico dos julgamentos presenciais.
Após duas semanas em prisão domiciliar, Bolsonaro vai ao hospital
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a deixar a prisão domiciliar para fazer exames médicos em um hospital particular de Brasília neste sábado (16).
A defesa do ex-presidente terá até 48 horas após a realização dos exames para apresentar o atestado médico.
O pedido para que Bolsonaro fosse liberado a ir ao hospital foi feito pela defesa do ex-presidente.
Segundo os advogados, os exames são necessários para dar “seguimento de tratamento de medicamentos em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde”.
Antes disso, Moraes já havia permitido que os médicos indicados por Bolsonaro o acompanhassem em casa sem necessidade de comunicação prévia ao STF, desde que respeitadas as medidas cautelares.
Ele também ressaltou que, em caso de internação urgente, haverá respaldo judicial, desde que o fato seja comunicado em até 24 horas depois do ocorrido, com a devida comprovação médica.
Bolsonaro foi alvo de uma facada em 2018, no dia 6 de setembro em Juiz de Fora (MG), durante a sua primeira campanha à Presidência. Apesar do tempo do atentado, ele continua convivendo com problemas de saúde.
Além de nove cirurgias, o então presidente precisou ser internado em pelo menos 13 ocasiões.
