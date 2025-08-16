Zelensky afirma que vai se encontrar com Trump em Washington

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que vai se reunir com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, na próxima segunda-feira (18), após “longa e substancial conversa” com Trump. Ele ainda declarou que planeja se encontrar com líderes europeus para discutir a cúpula do Alasca.

“A Ucrânia reafirma sua disposição de trabalhar com o máximo empenho para alcançar a paz. O presidente Trump informou sobre seu encontro com o líder russo e os principais pontos da discussão. É importante que a força dos Estados Unidos tenha impacto no desenvolvimento da situação”, disse Zelensky em um comunicado neste sábado (16) – o primeiro desde o encontro no Alasca, do qual foi excluído.

“Na segunda-feira, me encontrarei com o presidente Trump em Washington para discutir todos os detalhes sobre o fim da matança e da guerra. Sou grato pelo convite”, acrescentou.

As declarações ocorrem após uma longa conversa com o presidente americano, durante o voo de volta do Alasca. O gabinete de Zelensky confirmou que ele conversou com Trump neste de sábado. Trump pousou na Base Conjunta Andrews, em Maryland, pouco depois das 2h (horário de Brasília), após o encerramento de sua reunião com o presidente russo, Vladimir Putin.

De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, o presidente americano passou grande parte do voo de seis horas ao telefone. Após o telefonema com Zelensky, Trump conversou com a OTAN.

Durante coletiva de imprensa conjunta com Putin, após o encontro de duas horas e meia, Trump prometeu manter conversas telefônicas com Zelensky e autoridades da OTAN. “Claro que ligarei para o nosso presidente Zelensky e lhe contarei sobre a reunião de hoje”, disse.

Encontro trilateral

O presidente ucraniano ainda afirmou apoiar a proposta do presidente americano, Donald Trump, para uma reunião trilateral entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos.

“A Ucrânia enfatiza que questões-chave podem ser discutidas no nível de líderes, e um formato trilateral é adequado para isso”, disse. “É importante que os europeus estejam envolvidos em todas as etapas para garantir garantias de segurança confiáveis, juntamente com os Estados Unidos”, acrescentou.

“Também discutimos sinais positivos do lado americano em relação à participação na garantia da segurança da Ucrânia”, destacou. “Continuamos a coordenar nossas posições com todos os parceiros. Agradeço a todos que estão ajudando.”

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários