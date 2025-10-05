fbpx
Cotidiano

Yuri lidera Corinthians em 3 a 0 no Mirassol com gol, assistência e pênalti

Publicado

2 horas atrás

em

Yuri Alberto comemora gol em duelo do Brasileirão Imagem: Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images

Neste sábado, o Corinthians bateu o Mirassol por 3 a 0, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto foi o nome da noite. O camisa 9 sofreu um pênalti, convertido por Maycon, marcou um gol e ainda deu uma assistência para André.

O triunfo distanciou de vez os paulistas da zona do rebaixamento, agora com oito pontos de distância para o Vitória, 17° colocado. O Alvinegro chegou à primeira parte da tabela, em 10°, com 33 tentos somados.

O Mirassol, enquanto isso, tropeçou de novo. Uma das surpresas do torneio, a equipe interiorana deixou o G-4 na última rodada e estacionou na tabela, somando apenas um ponto dos últimos nove disputados. O Leão é o quinto, com 43 pontos.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, com um clássico contra o Santos na quarta-feira, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O Mirassol, enquanto isso, recebe o Fluminense, também na quarta, mas às 21h, no Estádio Campos Maia.

 

Fonte: UOL

Cotidiano

Acreana Jerusa Geber ganha os 200 metros e torna-se a maior medalhista brasileira em mundiais

Publicado

17 minutos atrás

em

5 de outubro de 2025

Por

Foto arquivo pessoal: Jerusa venceu as provas dos 100 e 200 na Índia e chegou ao 13º pódio em mundiais

Jerusa Geber fez, mais uma vez, história nas pistas do Mundo. A acreana “voou” neste domingo, 5, em Nova Déli, na Índia, e conquistou com folga o ouro nos 200m T11 no Mundial paralímpico de atletismo, somando o 13° pódio da carreira na competição. Jerusa Geber superou Terezinha Guilhermina e tornou-se a maior medalhista do Brasil em mundiais.

Melhor tempo do ano

Jerusa Geber completou a prova ao lado do guia Gabriel Garcia em apenas 24s88, seu melhor tempo na temporada. A acreana teve uma fantástica largada e deixou para trás com folga a chinesa Liu Yiming, medalha de prata com o tempo de 25s54. O Brasil ainda teve uma dobradinha no pódio com Thalita Simplício, levou o bronze ao terminar em 25s97.

Cotidiano

Duda e Ana Patrícia são campeãs no Rio e Manu/Quemile ficam nas oitavas

Publicado

18 minutos atrás

em

5 de outubro de 2025

Por

Duda e Ana Patrícia venceram Carol/Rebecca por 2 sets a 1 neste domingo, 5, na arena montada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e conquistaram o título da 8ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Nas oitavas 

A mineira Manu e a acreana Quemile ficaram na fase eliminatória para as quartas de final ao perderem para Ana Luiza/Josi Alves, por 2 sets a 0. 

“Jogamos mais um torneio fortíssimo no Rio e o trabalho continua. Ainda temos grandes desafios na temporada e vamos em busca dos objetivos”, declarou Quemile.

Foto CBV: Manu e Quemile disputaram mais uma etapa de alto nível na temporada

Cotidiano

Inédito: Antônio Frota é campeão Brasileiro Master na prova de Resistência

Publicado

19 minutos atrás

em

5 de outubro de 2025

Por

Mais um feito inédito para o ciclismo acreano em Brasília, no Distrito Federal. Antônio Frota (Time Honda) venceu neste domingo, 5, a prova de Resistência do Campeonato Brasileiro Master C1 com um lindo sprint nos metros finais para bater Junio César, de Tocantins. A prova teve um percurso 61 quilômetros e 600 metros e o Capitão Carreta fechou em 1:38:45.340.

“Foi mais uma prova dura. Não existem palavras para descrever a minha felicidade com a segunda medalha de ouro no Campeonato Brasileiro. Esse é mais um título dedicado ao Maurinho (in memoria), minha família e a todos do ciclismo acreano”, declarou Capitão Carreta.

1º ouro

Na prova Contrarrelógio, na sexta, Antônio Frota ganhou o primeiro ouro no Campeonato Brasileiro. Capitão Carreta volta para o Acre invicto e com duas medalhas inéditas. 

Classificação final

1º Antônio Frota/AC

2º Junio César Souza/TO

3º Rubens Conceição/GO

4º Jaime Souza/BA

5º André Orsolino/SP

