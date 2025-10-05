Cotidiano
Yuri lidera Corinthians em 3 a 0 no Mirassol com gol, assistência e pênalti
Neste sábado, o Corinthians bateu o Mirassol por 3 a 0, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Yuri Alberto foi o nome da noite. O camisa 9 sofreu um pênalti, convertido por Maycon, marcou um gol e ainda deu uma assistência para André.
O triunfo distanciou de vez os paulistas da zona do rebaixamento, agora com oito pontos de distância para o Vitória, 17° colocado. O Alvinegro chegou à primeira parte da tabela, em 10°, com 33 tentos somados.
O Mirassol, enquanto isso, tropeçou de novo. Uma das surpresas do torneio, a equipe interiorana deixou o G-4 na última rodada e estacionou na tabela, somando apenas um ponto dos últimos nove disputados. O Leão é o quinto, com 43 pontos.
O Corinthians volta a campo na quarta-feira, com um clássico contra o Santos na quarta-feira, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O Mirassol, enquanto isso, recebe o Fluminense, também na quarta, mas às 21h, no Estádio Campos Maia.
Acreana Jerusa Geber ganha os 200 metros e torna-se a maior medalhista brasileira em mundiais
Jerusa Geber fez, mais uma vez, história nas pistas do Mundo. A acreana “voou” neste domingo, 5, em Nova Déli, na Índia, e conquistou com folga o ouro nos 200m T11 no Mundial paralímpico de atletismo, somando o 13° pódio da carreira na competição. Jerusa Geber superou Terezinha Guilhermina e tornou-se a maior medalhista do Brasil em mundiais.
Melhor tempo do ano
Jerusa Geber completou a prova ao lado do guia Gabriel Garcia em apenas 24s88, seu melhor tempo na temporada. A acreana teve uma fantástica largada e deixou para trás com folga a chinesa Liu Yiming, medalha de prata com o tempo de 25s54. O Brasil ainda teve uma dobradinha no pódio com Thalita Simplício, levou o bronze ao terminar em 25s97.
Duda e Ana Patrícia são campeãs no Rio e Manu/Quemile ficam nas oitavas
Duda e Ana Patrícia venceram Carol/Rebecca por 2 sets a 1 neste domingo, 5, na arena montada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e conquistaram o título da 8ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.
Nas oitavas
A mineira Manu e a acreana Quemile ficaram na fase eliminatória para as quartas de final ao perderem para Ana Luiza/Josi Alves, por 2 sets a 0.
“Jogamos mais um torneio fortíssimo no Rio e o trabalho continua. Ainda temos grandes desafios na temporada e vamos em busca dos objetivos”, declarou Quemile.
Inédito: Antônio Frota é campeão Brasileiro Master na prova de Resistência
Mais um feito inédito para o ciclismo acreano em Brasília, no Distrito Federal. Antônio Frota (Time Honda) venceu neste domingo, 5, a prova de Resistência do Campeonato Brasileiro Master C1 com um lindo sprint nos metros finais para bater Junio César, de Tocantins. A prova teve um percurso 61 quilômetros e 600 metros e o Capitão Carreta fechou em 1:38:45.340.
“Foi mais uma prova dura. Não existem palavras para descrever a minha felicidade com a segunda medalha de ouro no Campeonato Brasileiro. Esse é mais um título dedicado ao Maurinho (in memoria), minha família e a todos do ciclismo acreano”, declarou Capitão Carreta.
1º ouro
Na prova Contrarrelógio, na sexta, Antônio Frota ganhou o primeiro ouro no Campeonato Brasileiro. Capitão Carreta volta para o Acre invicto e com duas medalhas inéditas.
Classificação final
1º Antônio Frota/AC
2º Junio César Souza/TO
3º Rubens Conceição/GO
4º Jaime Souza/BA
5º André Orsolino/SP
