XI circuito Country – Comissão Organizadora ajusta os últimos detalhes para quatro dias de festa em Epitaciolândia

O Organizador do evento Naldo Maia garantiu que até amanhã quinta-feira, 01, tudo estará pronto para a maior festa da regional do alto Acre, o XI Circuito Country que conta com apoio da Prefeitura e Sebrae está recheado de atrações.

“Estamos trabalhando insensatamente para garantir o sucesso da festa, o XI circuito country vai ser um sucesso, temos muitas atrações que começam nesta quinta-feira, 01, com a tradicional escolha da Garota Country e na sexta a abertura do rodeio, sábado pela manhã temos a cavalgada e noite mais rodeio e o tão esperado show com o cantor Wanderley Andrade.”

No domingo temos o dia todo de eventos a como prova do laço, prova do tambor e corrida de cavalos, a noite encerramento do rodeio e mais shows, é importante frisar que o prefeito decretou ponto facultativo na segunda devido ao feriado da Revolução Acreana no dia 06 de agosto.

Naldo Maia acrescentou ainda que todos os espaços disponíveis já foram reservados e aproveitou para agradecer pelo total apoio da prefeitura que está cedendo o espaço para o evento, SEBRAE e parceiro.

O empresário garantiu ainda que durante todas as quatro noites vai ter shows com bandas da capital e cantores locais, e que a praça de alimentação e bebidas é uma das maiores montadas até hoje, tudo isso para garantir a diversão de todos que gostam de curtir a festa Agro country.

Confira toda a programação:

