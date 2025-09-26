Xavier Maia e Santa Cruz conquistam vitórias no Campeonato Estadual

Xavier Maia e Santa Cruz conquistaram vitórias nesta quinta, 25, no CT do Cupuaçu, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15.

O Xavier Maia venceu os Meninos de Ouro por 3 a 2 e o Santa Cruz bateu o Estrelinha por 2 a 0.

O Santa Cruz assumiu a liderança isolada do grupo 3 com 6 pontos e o Xavier Maia conquistou a primeira vitória.

Duas partidas

Duas partidas movimentam o Estadual Sub-15 nesta sexta, 26, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Bangu e PSG disputam o primeiro jogo e no segundo confronto o Santinha enfrenta o Recriança.

