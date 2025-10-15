Xavier Maia e Escola do Galvez vencem no Campeonato Estadual

Xavier Maia e Escola do Galvez conquistaram vitórias nesta terça, 14, no CT do Cupuaçu, e seguem com chances de conquistar uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-15.

O Xavier Maia derrotou o Estrelinha por 2 a 1 e a Escola do Galvez goleou os Meninos de Ouro por 6 a 0.

Pelo grupo 1

A primeira fase do Estadual Sub-15 terá dois jogos nesta quarta, 15, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, pelo grupo 1. São Francisco e Flamenguinho abrem a programação e Jovens Promessas e Chapecoense disputam a segunda partida.

