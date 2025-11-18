Xavier Maia e Cruz Azul conquistam vitórias no Estadual

Duas partidas foram disputadas nesta segunda, 17, no Florestinha, pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. O Xavier Maia bateu a Chapecoense por 1 a 0 e o Cruz Azul goleou o PSG por 5 a 0.

Cruz Azul classificado

A goleada garantiu ao Cruz Azul a liderança do grupo 1 com 10 pontos e uma vaga na segunda fase da competição.

Na Arena da Floresta

A primeira fase do Estadual terá duas partidas nesta terça, 18, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta. Belo Jardim e Santinha fazem o primeiro confronto e no segundo o Grêmio Xapuriense joga contra o Joia de Cristo.

