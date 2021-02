Brasiléia tem 1.723 casos, Epitaciolândia chegou a 899 e Assis Brasil possui 954 infectados desde o começo da crise.

Aproximando-se dos 2.500 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, o município de Xapuri tem expressa a gravidade da segunda onda de casos não apenas pelos números nos boletins, mas pela maior frequência com que as notícias sobre pessoas bastante conhecidas na cidade estão sendo hospitalizadas com quadros graves da infecção.

Um dos segmentos mais atingidos pela pandemia no município é a dos profissionais de saúde, que já teve uma morte, do socorrista do Samu, o técnico em enfermagem José Barbosa. De acordo com a Atenção Básica em Saúde de Xapuri, 15 profissionais estão afastados por Covid-19, a maioria técnicos, enfermeiros e biomédicos.

Por causa da contaminação dos biomédicos, o laboratório de análises municipal está com as atividades suspensas temporariamente. No entanto, os exames laboratoriais que já haviam sidos realizados serão entregues aos pacientes, de acordo com o que informou neste sábado o diretor da Atenção Básica do município, enfermeiro Francisco Andrade.

A paralisação do laboratório, porém, não compromete a testagem de Covid-19, em teste rápido RT-PCR (Swab), pois esses procedimentos são feitos por enfermeiros do centro de saúde, que funcionará normalmente na próxima segunda-feira, 8, mesmo com o laboratório fechado.

Pelos dados divulgados neste sábado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Xapuri tem 2.306 casos confirmados de Covid-19. É o maior acumulado entre os quatro municípios da regional do Alto Acre – Brasiléia tem 1.723 casos, Epitaciolândia chegou a 899 e Assis Brasil possui 954 infectados desde o começo da crise.

Os dados da Sesacre possuem uma defasagem com relação aos boletins divulgados pelos municípios. Até o último boletim publicado pela Secretaria Municipal (Semusa), Xapuri já tinha contabilizado 2.419 casos e 20 mortes pelo coronavírus. Os boletins municipais não são divulgados nos feriados e fins de semana.

