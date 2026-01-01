Xapuri reúne cerca de 10 mil pessoas em uma das maiores festas de Réveillon da história da cidade

Evento nas praças São Gabriel e Barão do Rio Branco teve shows, segurança reforçada e forte presença de famílias; programação seguiu até as 4h

O município de Xapuri viveu uma noite histórica na virada do ano, com cerca de 10 mil pessoas — segundo a organização contratada pela prefeitura — lotando as praças São Gabriel e Barão do Rio Branco, no centro da cidade, para uma das maiores festas de Réveillon já realizadas no local. O evento, que começou por volta das 21h e seguiu até as 4h da manhã, foi marcado por segurança reforçada e forte presença de famílias.

A animação ficou por conta das atrações Pagode XP, Jorge Lima, Max Ferrari, DJ Alessandro Lima e Vini Rodrigues, que garantiram diversidade musical e interação com o público ao longo da noite. A estrutura contou ainda com espaços de lazer e alimentação preparados especialmente para o evento, consolidando a celebração como um marco na vida cultural e social da cidade.