As 84 doses iniciais do imunizante CoronaVac destinadas a Xapuri chegaram à cidade na tarde desta terça-feira, 19.

acordo com o secretário municipal de Saúde, Wagner Menezes, o começo da vacinação será na próxima quinta-feira, 21, em razão do feriado desta quarta-feira, 20, dia de São Sebastião e do Católico.

Na manhã desta terça, representantes do setor de saúde no município e do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre discutiram sobre detalhes para o início da campanha. As doses serão destinadas a servidores da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia e a idoso do Lar dos Vicentinos.

Xapuri é um dos dois municípios de maior incidência de Covid-19 no Acre, junto com Assis Brasil. De acordo com os últimos números divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), já mais de 2.166 casos confirmados desde o começo da pandemia, com o registro das primeiras infecções em 27 de abril do ano passado.

A vacinação

Os grupos prioritários que receberão a vacina contra Covid-19 nesta primeira etapa, com as 40.760 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde serão: povos indígenas aldeados, profissionais da Saúde e idosos, com 60 anos ou mais, institucionalizados, que são aqueles que moram em lares de longa permanência.

No Acre, 34% desta primeira remessa de vacinas é referente aos profissionais da Saúde em todos os municípios, cerca de 6.343 servidores, que utilizarão 12.686 doses para a primeira e segunda etapas, com um saldo de segurança de 636 doses, segundo informou a estatal Agência de Notícias do Acre.

Ainda de acordo com a Agência, 244 idosos institucionalizados utilizarão 488 doses nas primeira e segunda etapas de imunização, com 30 doses de saldo. Indígenas aldeados, totalizando cerca de 12.815 indivíduos, receberão 25.630 doses, com 1.290 doses como saldo de segurança.

As unidades e os critérios para vacinação dos profissionais serão definidos pelas equipes do Departamento de Vigilância em Saúde, Centro de Operações especiais para a Covid-19 (COE) e Programa Nacional de Imunização.