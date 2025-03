Xapuri realiza 1ª Conferência Municipal das Cidades

Yara Paulino da Silva, 28 anos, foi espancada até a morte na tarde de segunda-feira (24) no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. O crime ocorreu após ela ser acusada de assassinar sua filha de 3 meses e jogar o corpo em uma área de mata.

A polícia suspeita que membros de uma facção tenham cometido o linchamento. Enquanto a bebê permanece desaparecida, outras duas filhas de Yara, de 2 e 10 anos, assistiram à agressão e agora estão sob os cuidados de uma tia, abrigada no Parque de Exposições Wildy Viana devido à cheia do Rio Acre.

De acordo com o Ministério Público do Acre (MP-AC), as crianças ficaram profundamente abaladas com a cena do crime e estão recebendo atendimento psicológico e social do Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e do Núcleo de Atendimento Psicossocial (Natera).