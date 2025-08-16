Acre
Xapuri lança marca turística e projeta cidade como destino sustentável no município
Xapuri apresentou nesta sexta-feira (15) sua nova Marca Turística, reforçando o papel histórico, cultural e ambiental da cidade no coração do Acre. O evento reuniu autoridades, lideranças empresariais e membros da comunidade em um lançamento que simboliza o início de uma nova fase para o turismo local.
A identidade visual transforma elementos da história de Xapuri em símbolos: a letra “A” do nome foi substituída pela Casa de Chico Mendes, patrimônio histórico e ícone da luta ambiental e social que tornou a cidade reconhecida mundialmente. A assinatura “O Acre nasceu aqui” remete à Revolução Acreana, lembrando que Xapuri é berço de memória, resistência e identidade do povo acreano.
“Essa marca conta um pouco da história do nosso município, desde a preservação até as conquistas. Hoje impulsionamos nosso turismo rumo à sustentabilidade”, destacou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Nader Sarkis.
O secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, reforçou o potencial turístico de Xapuri: “O município tem uma potência incrível. Parabéns a todos os envolvidos. A marca reflete a história de todos que nasceram e vivem aqui”.
Para a empresária Tíssia Veloso, coordenadora do Fórum Empresarial do Acre, o projeto evidencia a força do trabalho coletivo: “Essa marca é resultado da união entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil, todos comprometidos em abrir novas oportunidades para a economia local”.
O prefeito Maxsuel Maia destacou que o lançamento é apenas o início: “Que outro município pode afirmar que iniciou uma segunda revolução, a ambiental, com a luta de Chico Mendes e dos seringueiros? Essa marca é um convite para explorarmos todo o potencial turístico de Xapuri”.
O lançamento ainda contou com a presença do presidente do Conselho Estadual de Turismo, Thiago Higino, e da presidente da ACISA, Patrícia Dossa, mostrando a articulação entre poder público e iniciativa privada para fortalecer o setor.
Mais do que um logotipo, a Marca Turística de Xapuri é um convite para conhecer uma cidade onde história, natureza e cultura se entrelaçam, mantendo viva a memória do Acre e projetando um futuro sustentável.
Acre tem mais beneficiários do Bolsa Família que trabalhadores formais, diz estudo
O Acre está entre os estados brasileiros que ainda têm mais famílias dependentes do Bolsa Família do que empregos formais com carteira assinada. Em julho de 2025, eram 128,1 mil famílias beneficiárias, contra 112,7 mil trabalhadores formais, uma diferença de 15,4 mil pessoas a mais no programa social.
Mesmo assim, os dados mostram melhora: a relação entre beneficiários e empregados caiu de 1,21 em julho de 2024 para 1,14 em julho de 2025. Isso significa que, proporcionalmente, o emprego cresceu mais do que a assistência social no período.
O desempenho segue a tendência nacional. Em todos os Estados e no Distrito Federal houve avanço maior da carteira assinada em relação ao Bolsa Família no último ano, resultado da criação de vagas formais e também do pente-fino na concessão do benefício.
Apesar disso, o Acre segue no grupo de 10 unidades da Federação com mais dependentes do programa do que empregados formais, ao lado de Maranhão, Pará, Piauí, Bahia, Paraíba, Alagoas, Amazonas, Amapá e Sergipe.
No outro extremo do ranking, Santa Catarina registra a situação oposta: são 12 empregos formais para cada beneficiário do Bolsa Família. Já no Distrito Federal, há 6 trabalhadores com carteira assinada para cada pessoa no programa social.
O levantamento foi realizado pelo Poder360 com dados do Ministério do Desenvolvimento Social e do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
Acre terá sábado de sol forte, calor e baixa umidade do ar
Neste sábado, 16, o tempo firme, seco e ensolarado predomina em praticamente todo o Acre. A previsão aponta noites amenas, mas durante o dia o calor será intenso, com máximas que podem chegar a 37ºC em várias regiões do estado. Não há previsão de chuva.
De acordo com os meteorologistas, a baixa umidade do ar chama a atenção. No leste e sul, abrangendo microrregiões como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, os índices mínimos devem variar entre 25% e 35% à tarde, patamar considerado de alerta para a saúde. Já no centro e oeste, em áreas como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a umidade oscila na mesma faixa durante a tarde, subindo para até 85% ao amanhecer.
Os ventos devem soprar de fracos a moderados, vindos da direção sudeste.
Rio Acre registra nível de 1,57 metros neste sábado, aponta Defesa Civil de Rio Branco
A Defesa Civil Municipal divulgou na manhã deste sábado, 16, novo boletim sobre o monitoramento do Rio Acre em Rio Branco. De acordo com as medições realizadas às 5h23, o manancial marcou 1,57 metros, apresentando leve elevação em relação ao dia anterior.
O registro não indica risco imediato para a capital acreana, já que o nível atual está bem abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, estabelecida em 14 metros. Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuvas na região.
