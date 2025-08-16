Xapuri lança marca turística e projeta cidade como destino sustentável no município

Xapuri apresentou nesta sexta-feira (15) sua nova Marca Turística, reforçando o papel histórico, cultural e ambiental da cidade no coração do Acre. O evento reuniu autoridades, lideranças empresariais e membros da comunidade em um lançamento que simboliza o início de uma nova fase para o turismo local.

A identidade visual transforma elementos da história de Xapuri em símbolos: a letra “A” do nome foi substituída pela Casa de Chico Mendes, patrimônio histórico e ícone da luta ambiental e social que tornou a cidade reconhecida mundialmente. A assinatura “O Acre nasceu aqui” remete à Revolução Acreana, lembrando que Xapuri é berço de memória, resistência e identidade do povo acreano.

“Essa marca conta um pouco da história do nosso município, desde a preservação até as conquistas. Hoje impulsionamos nosso turismo rumo à sustentabilidade”, destacou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Nader Sarkis.

O secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, reforçou o potencial turístico de Xapuri: “O município tem uma potência incrível. Parabéns a todos os envolvidos. A marca reflete a história de todos que nasceram e vivem aqui”.

Para a empresária Tíssia Veloso, coordenadora do Fórum Empresarial do Acre, o projeto evidencia a força do trabalho coletivo: “Essa marca é resultado da união entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil, todos comprometidos em abrir novas oportunidades para a economia local”.

O prefeito Maxsuel Maia destacou que o lançamento é apenas o início: “Que outro município pode afirmar que iniciou uma segunda revolução, a ambiental, com a luta de Chico Mendes e dos seringueiros? Essa marca é um convite para explorarmos todo o potencial turístico de Xapuri”.

O lançamento ainda contou com a presença do presidente do Conselho Estadual de Turismo, Thiago Higino, e da presidente da ACISA, Patrícia Dossa, mostrando a articulação entre poder público e iniciativa privada para fortalecer o setor.

Mais do que um logotipo, a Marca Turística de Xapuri é um convite para conhecer uma cidade onde história, natureza e cultura se entrelaçam, mantendo viva a memória do Acre e projetando um futuro sustentável.

