Xapuri fará mutirão de vacinação para imunizar público a partir dos 30 anos de idade

O evento será realizado nesta sexta-feira, 25, na tenda instalada na praça São Gabriel, na área central da cidade, no horário das 17h às 23h59.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o objetivo da ação é impulsionar a imunização e a conscientização do público sem comorbidades.

Com mais de 6 mil doses de imunizantes aplicadas até a última atualização do “vacinômetro”, o município já atingiu, segundo a Secretaria, 25% da população com a primeira dose e 11% com a segunda.

Desde a ampliação da vacinação para o público sem comorbidades, já foram vacinadas mais de 1.500 pessoas.

Xapuri foi o primeiro município do Acre a vacinar pessoas sem comorbidades abaixo dos 60 anos de idade. Com o mutirão desta sexta-feira, a campanha já chega à faixa etária dos 30 aos 34 anos.

As pessoas que buscarem o atendimento deverão estar munidas do cartão do SUS, comprovante de endereço, CPF ou documento de identificação e caderneta de vacinação.

Para o enfermeiro Francisco Andrade, diretor de Atenção Básica em Saúde de Xapuri, os efeitos do avanço da vacinação contra o coronavírus já podem ser percebidos no município.

“Nós observamos que tanto os novos casos quanto às buscas por exames caíram muito, assim como as internações e óbitos pela doença. Faz três semanas que não temos mortes por Covid-19 em Xapuri e acreditamos que a vacina seja a razão disse”, diz.

De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Xapuri tem, até o momento, 2.981 casos confirmados de Covid-19 com 28 óbitos pela doença.

O município também é o segundo do Acre em incidência de casos de Covid-19 por grupo de 100 mil habitantes, com taxa de 15.212,3 casos.