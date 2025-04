Xapuri entrega nova Farmácia Municipal e consolida padrão de modernização em espaços públicos

Novo serviço digital elimina necessidade de deslocamento até órgãos municipais e reduz tempo de espera, contribuintes ganham agilidade com nova plataforma que elimina deslocamentos e filas na prefeitura

Prefeitura de Assis Brasil acaba de implementar um avanço significativo na gestão tributária municipal com o lançamento do Protocolo Digital no setor de Tributos. A ferramenta permite o envio de documentos, solicitação de serviços e regularização de débitos totalmente online, através do site oficial do município.

Como funciona o novo sistema:

Acesso 24h: Plataforma disponível em www.assisbrasil.ac.gov.br/tributos

Serviços disponíveis: emissão de guias, parcelamento de débitos, requerimentos e consulta processual

Segurança: Ambiente digital com certificação e armazenamento em nuvem

Multiplataforma: Compatível com celulares, tablets e computadores

O secretário municipal de Finanças, Reginaldo Martins, explica que “a medida reduz em até 80% o tempo de resolução de demandas tributárias”. Dados da prefeitura indicam que cerca de 2 mil processos mensais poderão ser resolvidos digitalmente.

A Prefeitura deu um importante passo na modernização de seus serviços com o lançamento de uma plataforma digital que permite a emissão e pagamento de taxas e impostos municipais pela internet. O novo sistema, disponível no site oficial da prefeitura, oferece acesso 24 horas a serviços que antes exigiam presença física do contribuinte.

Entre os documentos que podem ser emitidos estão:

Taxas de licenciamento de veículos

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

Taxas de serviços municipais

Emissão de certidões negativas de débitos

Vantagens do novo sistema:

Pagamento seguro com cartão de crédito, débito ou boleto

Emissão imediata de comprovantes

Acesso histórico de pagamentos

Notificações automáticas por e-mail e WhatsApp

O prefeito Jerry destacou que “a digitalização é um compromisso desta gestão para melhorar a vida do cidadão”. A expectativa é que o sistema reduza em 70% o fluxo de pessoas no setor de atendimento presencial. Para quem preferir o atendimento tradicional, as unidades físicas continuam disponíveis, mas com tempo de espera significativamente menor.

A prefeitura oferece tutoriais em vídeo e um canal de ajuda online para auxiliar os cidadãos no primeiro acesso ao sistema. A iniciativa faz parte do programa “Assis Digital”, que prevê a informatização de mais serviços municipais até o final de 2025.

Veja vídeo com assessoria:



Vantagens para o contribuinte:

Elimina necessidade de impressão de documentos

Recebimento de notificações por e-mail e WhatsApp

Acompanhamento em tempo real do andamento processual

Redução de custos com deslocamento

A iniciativa integra o programa “Assis Digital 2025”, que prevê investimento na modernização de serviços públicos.

“Estamos transformando a relação entre cidadão e poder público através da tecnologia”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

