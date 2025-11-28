Xapuri emite alerta sobre aumento de casos de coqueluche e reforça importância da vacinação

Secretaria Municipal de Saúde identifica crescimento da doença contagiosa no município e orienta população sobre prevenção e sintomas

A Prefeitura de Xapuri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu um alerta à população após registrar um aumento no número de casos de coqueluche no município. A doença, considerada altamente contagiosa, representa maior risco para crianças e pessoas com o calendário vacinal desatualizado.

De acordo com a pasta municipal, a vacinação continua sendo a principal forma de prevençãocontra a infecção. Entre os imunizantes disponíveis na rede pública estão:

Pentavalente: para bebês

DTP: para reforços na infância

dTpa: para gestantes e profissionais de saúde

A secretaria enfatiza que manter o calendário vacinal em dia é fundamental para evitar complicações e reduzir a circulação da bactéria Bordetella pertussis, causadora da doença.

Os sintomas da coqueluche incluem tosse persistente, febre e dificuldade para respirar. A orientação é que, diante de qualquer sinal suspeito, a população procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima para avaliação e tratamento adequado.

O alerta destaca que o cuidado individual contribui para a proteção coletiva, especialmente de bebês e crianças pequenas, que são os mais vulneráveis às complicações da doença. A população deve buscar informações oficiais e seguir as recomendações dos profissionais de saúde.

Transmissão

A transmissão da coqueluche ocorre, principalmente, pelo contato com a pessoa doente, por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. Em alguns casos, a transmissão pode ocorrer por objetos recentemente contaminados com secreções de pessoas doentes. Isso é pouco frequente, porque é difícil o agente causador da doença sobreviver fora do corpo humano, mas não é impossível.

O período de incubação da bactéria, ou seja, o tempo que os sintomas começam a aparecer desde o momento da infecção, é de, em média, 5 a 10 dias podendo variar de 4 a 21 dias e, raramente, até 42 dias.

