Xapuri e Rio Branco fazem confronto isolado pela Série B

Xapuri e Rio Branco fazem nesta terça, 9, a partir das 20h10, no ginásio do Sesc, um jogo isolado pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B.

Xapuri, lidera o grupo A com 12 pontos, e o Rio Branco ocupa a 4ª colocação com 6.

Definir colocações

O confronto entre Xapuri e Rio Branco também será importante para definir a classificação final da chave A visando os confrontos da fase de quartas de final. A partir da próxima fase a competição passa a ser eliminatória.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários